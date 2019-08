Ecobank Transnational Incorporated annonce une nouvelle nomination : celle de la directrice de son pôle Services Bancaires aux Particuliers (Consumer Banking)

Ecobank Transnational Incorporated (ETI) (https://Ecobank.com), société mère du Groupe Ecobank, basée à Lomé, annonce la nomination, avec effet immédiat, de Nana Araba Abban au poste de directrice Groupe, Banque des Particuliers (Consumer Banking). Elle sera membre du Comité exécutif du groupe et rendra directement compte au Directeur général du groupe.

Nana Araba Abban est expert-comptable (FCCA) et compte plus de 25 ans d’expérience dans l’industrie bancaire. Au cours de sa carrière à Ecobank, Nana Araba Abban a occupé plusieurs postes de direction, notamment ceux de directrice de la Banque Directe, directrice du Service à la Clientèle et Responsable Senior des Services Bancaires aux Particuliers.

Ade Ayeyemi, directeur général du groupe, a déclaré concernant cette nomination : « Nous sommes heureux de confirmer la nomination de Nana en qualité de directrice de la Banque des Particuliers. Elle possède une vaste expérience dans le secteur des services bancaires aux particuliers, et ce dans les divers aspects de ce domaine. Nana, qui est cadre supérieur de l'équipe du Group Consumer Banking depuis un certain temps, continuera de développer notre pôle services bancaires aux particuliers, conformément à notre programme de transformation numérique, en nous appuyant sur les succès que nous avons précédemment enregistrés. Je lui présente mes félicitations les plus chaleureuses pour sa nomination. »

M. Ayeyemi a poursuivi en affirmant : « Je suis particulièrement satisfait de l'efficacité de notre planification de la succession, car nous avons pu pourvoir les postes vacants au sein de la Banque par des candidats internes. Nous continuerons à développer notre vivier de talents. »

En Avant de rejoindre Ecobank, Nana Araba Abban a occupé plusieurs postes de responsabilité chez Standard Chartered Bank, Royal Bank of Scotland et au sein d'autres institutions dans les domaines de la Gestion de Portefeuilles Produits, la Comptabilité des Pôles Produit et les Opérations bancaires.

Nana Araba Abban est titulaire d'un MBA en commerce des marchés émergents de l'Université de Liverpool et une licence ès sciences en mathématiques et statistiques de Queen Mary & Westfield College de l'Université de Londres, au Royaume-Uni. Elle est également membre de l'Association des experts comptables. Avant cette nomination, Nana Araba Abban occupait déjà le poste de directrice groupe du Consumer Banking, par interim, parallèlement à son rôle de directrice groupe de la Banque Directe.

