Ecobank Transnational Incorporated nomme Alain Nkontchou Président du Conseil d’administration

Le principal groupe bancaire panafricain, Ecobank (www.Ecobank.com), se félicite de la nomination de M. Alain Nkontchou, de nationalité camerounaise, administrateur non exécutif indépendant depuis 2015, en qualité de Président du Conseil d'administration de sa société holding, Ecobank Transnational Incorporated (ETI), à compter du 30 juin 2020.

Conformément aux statuts de ETI, Monsieur Emmanuel Ikazoboh, de nationalité nigériane, s’est retiré le 30 juin 2020, après l’expiration de son mandat de six ans à la tête du Conseil d’administration et ayant atteint l’âge de 70 ans.

Alain Nkontchou a déclaré : « Je suis honoré de ma nomination en qualité de Président de Ecobank Transnational Incorporated. Etant membre de son Conseil d’administration depuis 2015, j’ai noté la résilience de Ecobank et son passé mémorable, bâti sur des fondations qui assurent le succès de la Banque sur le long terme. Je suis heureux de travailler avec le Conseil d'administration et l'équipe de direction à ce stade de l’évolution de la Banque. Je reste persuadé que l’institution est bien outillée pour poursuivre convenablement ses activités dans le contexte actuel et fournir des services financiers de référence à nos clients en Afrique. Je voudrais également exprimer mes remerciements à mon prédécesseur, M. Emmanuel Ikazoboh, pour son leadership du Conseil et lui souhaiter tout le meilleur pour l'avenir. »

M. Ade Ayeyemi, Directeur général du Groupe, a déclaré : « L'ensemble de l’équipe de direction du Groupe et moi-même accueillons chaleureusement M. Nkontchou en tant que Président du Conseil d’administration du Groupe. Nous continuerons de lui apporter, ainsi qu'au Conseil d'administration, notre soutien entier et permanent, pour assurer la réalisation des objectifs stratégiques du Groupe Ecobank. M. Nkontchou a toujours fait bénéficier au Conseil de sa riche expérience et nous nous réjouissons à l’avance de son leadership solide tout en lui souhaitant plein succès ».

Alain Nkontchou est associé et dirigeant, co-fondateur de Enko Capital Management LLP, une société de gestion d'actifs basée à Londres et à Johannesburg, orientée vers les opportunités d’investissements en Afrique.

M. Nkontchou a été conseiller de la Maison Laurent-Perrier, producteur de champagne, où il a exercé un mandat d’administrateur non-exécutif de 1999 à 2009. Entre 1995 et 2008, il a été Directeur général de Global Macro-Trading Group du Crédit Suisse à Londres. Auparavant, il a occupé la même fonction au sein de JP Morgan Chase & Co. Entre 1989 et 1994, il a travaillé pour la Chemical Bank à Paris et à New York, où il est devenu Vice-Président, en charge du trading et des ventes. M. Nkontchou a un brillant parcours de succès commercial, ayant généré pour chacune de ces institutions de premier plan, des revenus considérables en dollars EU. Il est titulaire d'un Master en génie électrique de Supélec et de l’Université Pierre & Marie Curie de Paris, ainsi qu’un Master en Finance et Comptabilité de l'ESCP (Ecole Supérieure de Commerce de Paris).

