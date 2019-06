Ecobank est accueillie par la Bourse de Londres après l’émission réussie d’une euro-obligation de 500 millions $ EU

Suite au succès de l’émission de son euro-obligation de 500 millions $ EU, Ecobank Transnational Incorporated (‘ETI’) (Ecobank.com), la société mère basée à Lomé du Groupe Ecobank, a été conviée par le London Stock Exchange à une cérémonie d’ouverture de séance pour célébrer la cotation réussie de l’euro-obligation sur le marché principal du London Stock Exchange (LSE).

L’obligation a été sursouscrite, faisant l’objet d’une forte demande de la part d’investisseurs du Royaume-Uni, des États-Unis, d’autres pays d’Europe, du Moyen-Orient, d’Asie et d’Afrique. Elle fait suite à l’émission d’une obligation convertible émise par Ecobank en 2017 sur l’International Securities Market de la Bourse de Londres.

Les billets de premier rang non garantis d’une durée de cinq ans, qui parviendront à maturité en avril 2024, sont assortis d’un taux d’intérêt de 9,50 pour cent par an payable deux fois par an à terme échu.

Ade Ayeyemi, directeur général du Groupe Ecobank, a souligné : « Le succès de l’émission de notre première euro-obligation sur le marché principal londonien prouve la confiance des investisseurs internationaux envers la stratégie à long terme de Ecobank et ses perspectives en tant qu’établissement de services financiers solide et durable. Il montre également la capacité des grandes entreprises africaines à accéder aux marchés boursiers internationaux ».

Ayo Adepoju, directeur financier par intérim du Groupe Ecobank, a ajouté : « Nous révisons constamment nos stratégies d’allocation des capitaux pour mettre en place le positionnement stratégique, les avantages concurrentiels, les produits et les ressources qui accroissent l’efficacité et la rentabilité de Ecobank. Notre accès aux marchés boursiers internationaux s’inscrit dans notre stratégie et nous permet d’améliorer notre profil de liquidité, de refinancer les prêts venus à échéance et de renforcer nos bases pour garantir une croissance durable à long terme et une rentabilité pour toutes les parties prenantes ».

ETI utilisera le produit net du placement pour faire face aux besoins généraux de la société, notamment le refinancement d’emprunts venus à échéance.

Des membres du conseil d’administration et de la direction de ETI ont participé à la cérémonie organisée à la Bourse de Londres le 7 juin pour célébrer le succès de l’émission de l’obligation.

À propos d'Ecobank Transnational Incorporated (‘ETI’ ou ‘Le Groupe’) :

Créée à Lomé, au Togo, en 1988, Ecobank Transnational Incorporated (‘ETI’) (Ecobank.com) est la maison mère du Groupe Ecobank, le principal groupe bancaire régional indépendant panafricain. Le Groupe est présent dans 36 pays africains, à savoir : Afrique du Sud, Angola, Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Cap-Vert, Congo (Brazzaville), Congo (République démocratique), Côte d'Ivoire, Ethiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée -Bissau, Guinée Équatoriale, Kenya, Libéria, Malawi, Mali, Mozambique, Niger, Nigeria, Ouganda, République Centrafricaine, Rwanda, Sao Tomé et Principe, Sénégal, Sierra Leone, Soudan du Sud, Tanzanie, Tchad, Togo, Zambie et Zimbabwe. Il emploie 16 386 personnes dans 40 pays différents, dans plus de 888 agences et bureaux. Ecobank est une banque universelle offrant des produits et services de la banque de grande clientèle, banque de détail, banque d’investissement et des services monétiques aux gouvernements, aux institutions financières, aux sociétés multinationales, aux organisations internationales, aux petites, moyennes et micro entreprises ainsi qu’aux particuliers. Pour plus d’informations sur Ecobank, veuillez consulter Ecobank.com

Source : https://ecobank.africa-newsroom.com/press/ecobank-...