Ecolog International et TST-Turbo Service & Trading GmbH ont signé un accord de partenariat stratégique visant à fournir une solution de cycle de vie innovante, digitalisée et intégrée pour les équipements rotatifs

Le premier centre de solutions globales à intégrer un savoir-faire en ingénierie, une fabrication avancée, une logistique intelligente et des ressources qualifiées ; Les parties uniront leurs efforts afin d’exploiter au maximum les capacités numériques, minimiser les temps d'arrêt et optimiser les stocks, tout en améliorant la fiabilité et la disponibilité des infrastructures industrielles stratégiques.

Ecolog International (https://Ecolog-International.com), l’un des principaux fournisseurs mondiaux de services intégrés, technologies, logistique, gestion d’installations, construction et solutions environnementales, et TST-Turbo Service & Trading GmbH, un fournisseur leader de services de pointe dédiés au cycle de vie d’équipements rotatifs, ont signé un accord de partenariat stratégique dans le but de créer le premier centre de solutions intégrées et de services industriels de ce type pour les secteurs des hydrocarbures et de l'énergie.

Aux termes de cet accord – signé lors de la 1ère Conférence économique germano-arabe qui s’est tenue à Düsseldorf – les parties s’engagent à créer un centre global intégré de solutions et de services industriels avec une présence locale élargie en termes de proximité aux clients. Ils fourniront des services et solutions fiables et économiques pour les équipements rotatifs et les actifs industriels, y compris le diagnostic, la réparation et la maintenance prévisionnelle, la logistique intelligente et la gestion avancée des stocks de pièces de rechange en tirant profit des puissantes ressources offertes par la digitalisation et l'IA.

Commentant cet accord, Ali Vezvaei, président-directeur général d’Ecolog, a déclaré : « Pour soutenir nos clients et faire face à la pression des prix et aux attentes des actionnaires, nous continuons d'innover tout au long de la chaîne de valeur des services afin d'améliorer la productivité et la fiabilité. Nous sommes ravis d'unir nos forces à celles de TST et de créer ainsi un champion mondial pour aider nos clients à obtenir le coût par molécule le plus avantageux. »

Et Peter Gilardone, directeur général de TST, d’ajouter : « Nous sommes au service de clients industriels depuis de nombreuses années et cet accord vient renforcer significativement nos capacités et notre présence mondiale, tout en offrant une plateforme de développement des talents et de création d'une valeur ajoutée locale. Nous sommes très heureux de nouer cette coopération avec Ecolog et de redéfinir ensemble les services industriels intégrés de demain. »

À propos d’Ecolog International :

Ecolog (https://Ecolog-International.com) est un fournisseur leader de solutions intégrées dans le domaine de la chaîne d’approvisionnement et de la logistique, des technologies, de la construction, de la gestion d’installations et des services environnementaux. Il fournit des solutions et services clé en main et personnalisés aux gouvernements et à la défense, ainsi qu’à des clients commerciaux dans les secteurs de l’énergie, les secteurs pétroliers et gaziers, ceux de l’exploitation minière et des infrastructures, de même qu’à des organisations humanitaires. Créée il y a plus de deux décennies, Ecolog, qui a réalisé plus de 1 100 projets, opère dans plus de 40 pays, s’appuyant sur un vivier de près de 12 000 personnes dans plus de 150 sites à travers le monde.

À propos de TST-Turbo Services & Trading GmbH :

TST-Turbo Service & Trading (TST) (www.TST-me.com) fournit un vaste éventail de services dédiés au secteur des turbomachines. Cette entreprise allemande propose à des clients du monde entier des services et pièces détachées indépendants du fabricant pour les turbines à vapeur, turbines à gaz et compresseurs. Avec une expérience de plusieurs décennies dans le domaine des équipements rotatifs, ses services comprennent l’inspection, la remise en état, la révision et la modernisation de diverses turbomachines.