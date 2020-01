Edition 2020 du Cross du Lycée français Liberté de Bamako

C’est quelques 600 élèves, depuis le CP jusqu’à la sixième, et leurs parents qui ont participé à cette grande fête du sport.

Douze courses se sont égrainées au cours de la matinée, dont une course d’adultes qui a permis de mesurer l’engouement des familles pour l’événement, avec plus de 255 participants.

Entre les courses, différents ateliers étaient à disposition des concurrents : un atelier de recyclage de bouteilles d’eau plastiques, des jeux en anglais sur les pratiques sportives, découverte des records majeurs de l’athlétisme, aire d’échauffement...

La remise des prix aux lauréats de toutes les catégories a été effectué par David Lasserre, représentant le Service de Coopération et d’action Culturelle de l’ambassade de France, ainsi que par Messieurs François Garandel et Olivier Conil, respectivement Proviseur et Proviseur adjoint du Lycée Liberté.

Sous le soleil et en musique les festivités se sont achevées par une fête des couleurs (Holi-color).

Bravo aux gagnants, à tous les participants ainsi qu’aux organisateurs pour cette belle journée sportive !

Source : https://www.africa-newsroom.com/press/edition-2020...