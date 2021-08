Éducation : le Nigeria s'engage à augmenter ses dépenses annuelles de 100% d'ici 2025

Le Nigeria s'engage à augmenter ses dépenses de 100% d'ici 2025 dans le secteur de l'éducation, a annoncé le 30 juillet le chef de l'État Muhammadu Buhari.



"J'ai le plaisir d'annoncer le nouvel engagement du Nigéria d'augmenter progressivement les dépenses annuelles d'éducation intérieure du gouvernement fédéral de 50 % au cours des deux prochaines années, et jusqu'à 100 % d'ici 2025, au-delà des 20 % mondiaux", a déclaré le président du Nigéria.



"Nous allons construire un avenir plus sûr et plus prospère pour nos enfants", a-t-il dit.



Muhammadu Buhari a pris part le 29 juillet 2021 à Londres au Royaume-Uni, aux travaux du Sommet mondial sur l’éducation. Cette conférence de haut niveau initiée par le Global Partenership for Education (GPE) a réuni plusieurs Chefs d’Etat et de gouvernement, des partenaires multilatéraux ainsi que des membres des organisations de la société civile et du secteur privé autour d’un seul objectif : s’unir pour soutenir une éducation de qualité pour tous les enfants notamment en préscolaire.