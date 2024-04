Eglise catholique : Son Éminence Robert Cardinal Sarah est au Cameroun

C’est une figure éminente de l'Église catholique. En effet, Son Éminence Robert Cardinal Sarah, a été chaleureusement accueillie à son arrivée au Cameroun depuis le 1er avril 2024.



Arrivé vers 22 heures à l’aéroport de Yaoundé-Nsimalen, sa venue a été marquée par un accueil empreint de simplicité et de ferveur, symbolisant l'importance de sa visite dans ce pays d'Afrique centrale, précisément dans le diocèse d’Obala au sein duquel il aura une série d’activités pendant une semaine.



À sa descente d'avion, Son Éminence Robert Cardinal Sarah a été accueillie par une délégation ecclésiastique de premier plan, comprenant notamment Mgr Sosthène Léopold Bayemi, évêque d’Obala, Mgr José Avelino Bettencourt, nonce apostolique au Cameroun et en Guinée Équatoriale, et Mgr Luc Onambélé, vicaire général I du diocèse d’Obala.



Cette délégation était accompagnée d'un groupe de prêtres, de religieuses et de laïcs, tous impatients de partager des moments de communion et d'échanges avec le cardinal. L’arrivée de Son Éminence Robert Cardinal Sarah à Obala est d’abord un moment de foi. C’est un événement de grande importance spirituelle et pastorale, appelant les fidèles à se rassembler dans la prière et la réflexion, et à accueillir avec joie et gratitude la présence de ce digne représentant de l'Église universelle.



Il faut rappeler que le cardinal Robert Sarah est un prélat catholique de nationalité guinéenne, né le 15 juin 1945 à Ourouss (région de Boké, Nord de la Guinée).



Archevêque de Conakry de 1979 à 2001, il est appelé en octobre 2001 par le pape Jean-Paul II à la Curie comme secrétaire de la Congrégation pour l'évangélisation des peuples, qui gère et nomme les évêques pour les pays de mission, c'est-à-dire la majorité de l'Amérique latine, de l'Afrique et de l'Asie.



En 2010, il est créé cardinal par Benoît XVI en 2010 et sera préfet de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements de 2014 à 2021, au Saint-Siège à Rome. Le cardinal Robert Sarah se distingue pour ses positions conservatrices, notamment sur l'homosexualité et l'immigration, entre autres.



Le programme de Son Éminence pendant son séjour au Cameroun comprendra une série d'entretiens, de réflexions et de moments de prière. La visite sera la messe d'ordination de douze prêtres, un événement majeur dans la vie de l'Église locale. Cette célébration solennelle, présidée par le cardinal lui-même, est prévue pour le 5 avril 2024 et promet d'être un moment de grâce et de bénédiction pour tous les fidèles présents.



Durant son séjour, Son Éminence résidera à Obala, où il aura l'occasion de découvrir la réalité pastorale et sociale de cette région du Cameroun. Sa présence suscite déjà un grand enthousiasme parmi les fidèles et les autorités ecclésiastiques locales, qui voient en cette visite une occasion précieuse de renforcer les liens de fraternité et d'unité au sein de la communauté catholique camerounaise.