Égypte : L'Ingénierie militaire égyptienne à l'honneur au musée de l'armée de l'air

Sous le thème « L’Égypte et les Nations Unies : 80 ans de représentation du Sud », cette initiative vise à renforcer les connaissances diplomatiques et institutionnelles des participants, tout en encourageant leur engagement en faveur d’un développement inclusif et d’une coopération durable, particulièrement dans les régions arabes et africaines.





Dans ce contexte, les participants ont eu l'occasion de visiter le Musée de l’Armée de l’Air Égyptienne, un lieu où l'histoire de la résilience aérienne de l’Égypte prend vie. De l’ingénierie de la première frappe aérienne égyptienne en 1973 à la célèbre bataille de Mansoura, qui a duré 53 minutes, la visite a offert une perspective saisissante sur l’évolution de la stratégie de défense aérienne et sur la fierté nationale.





Les participants ont pu observer de véritables avions de chasse, découvrir la mécanique des nacelles d’évacuation, ainsi que les restes conservés d’un avion Phantom israélien – un rappel poignant du prix du courage et du sacrifice. La salle des martyrs, où sont inscrits les noms et visages des héros égyptiens tombés au combat, constitue un espace de recueillement et de réflexion.