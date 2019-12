Égypte : des solutions innovantes pour accompagner le développement des industries pétrolière et gazière

Ain Sukhna, Égypte - L'énergie représente un secteur de première importance pour le développement économique international, les sociétés énergétiques du monde entier rencontrent de nombreux de défis à l'heure où elles se dirigent vers la transformation numérique. Dans ce contexte, Huawei a organisé le premier sommet Huawei Egypt Oil & Gas qui s'est tenu dans la ville d'Ain Sokhna du 23 au 24 décembre 2019, sous le thème « Les nouvelles TIC à la pointe du progrès, la voie de la transformation numérique du pétrole et du gaz. »



Une centaine de représentants des clients et partenaires de Huawei ainsi que des experts de haut niveau de l'industrie pétrolière égyptienne ont pris part à ce rendez-vous. À cette occasion, Huawei a présenté des solutions innovantes et des produits de Technologies de l'Information et de la Communication (TIC) tels que le campus intelligent, les centres de données cloud et le réseau de transmission, démontrant ainsi toute l'étendue de son savoir-faire dans la numérisation du secteur de l'énergie.



Michael Li, Président du Groupe d'Entreprises de Huawei pour l'Afrique du Nord, a déclaré : « Les TIC stimuleront la croissance du secteur énergétique et notre Groupe contribuera à travers ses solutions et ses produits les plus avancés à travailler étroitement avec ses clients et ses partenaires pour réaliser la transformation numérique de l'industrie du pétrole et du gaz en Égypte. »



Seth Xu, Directeur de l'industrie énergétique de Huawei pour l'Afrique du Nord, espère être profondément impliqué dans la construction de la modernisation des industries pétrolière et gazière égyptiennes en améliorant l'efficacité et la sécurité de la production, la construction de systèmes informatiques et en favorisant la culture des talents numériques autour de ces domaines stratégiques.



Lors du sommet, la société japonaise, Yokogawa, partenaire de l’automatisation de la production, a pu faire la démonstration de sa solution autour des pipelines ainsi que la société française, Atos, partenaire d'intégration de systèmes d'information, a également partagé son expérience globale dans la construction du système ERP SAP auprès du public. Les partenaires de Huawei souhaitent renforcer leurs collaborations avec le Groupe afin de fournir aux clients des solutions pleinement optimisées.