Égypte : plusieurs kilos d'or saisis dans les bagages d'une passagère tchadienne

Les douanes égyptiennes évoquent une tentative de contrebande d'un certain nombre de lingots d'or en violation des dispositions sur le contrôle des métaux précieux et des pierres précieuses, la loi concernant le poids et la mesure, la loi concernant le droit de timbre et les lois douanières sur l'importation et l'exportation.



Alors qu'il accomplissaient les procédures de contrôle des passagers arrivant sur un vol Egypt Air en provenance du Tchad, le commissaire des douanes, Ahmed El-Gamal, a suspecté une passagère en provenance du Tchad qui tentait de sortir par la porte de la commission des douanes, rapporte Youm7.



"On lui a demandé si elle transportait des marchandises étrangères interdites avec elle ou si elle devait des taxes et des frais. Elle a répondu par la négative", affirme Reda Abu Al-Azm, directeur des douanes.



Les sacs de la passagère ont été passés sur un scanner à rayons X qui a signalé la présence de corps étrangers de densités similaires.



L'inspection des bagages a permis de constater la présence de 59 lingots d'or passant 7800 grammes, cachés à l'intérieur des plis des vêtements dans les bagages.



Un procès-verbal a été rédigé par la douane égyptienne qui justifie la saisie par le renforcement du contrôle des points de douane afin de "contrecarrer toutes les tentatives d'évasion douanière".