Égypte : un record pour la table de célébration du Ramadan la plus longue du monde

Mesurant un peu plus que 3,000 mètres, cette table égyptienne remporte le record mondial pour la plus longue table de déjeuner de Ramadan. Presque 7,000 personnes ont assisté à cet évènement dans la nouvelle capitale administrative égyptienne le samedi 1er Juin 2019, dans le désert à l'est du Caire.



Le record précédent avait été établi en 2018 par la municipalité d'Ajman aux Émirats Arabes Unis, avec une table mesurant 2,983.64 mètres, servant 6,000 personnes.



La table égyptienne a battu l'ancien record par 200 mètres, mesurant 3189.83 mètres.



La foule s'est partagée le repas composé de jus, d'eau et de plats fourni par la capitale administrative.



Ce record intervient après l'inauguration par l'Égypte du pont suspendu le plus large du monde.