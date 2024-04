Mansiri Lopsikréo insiste sur la nécessité d'un changement concret pour ces régions. Selon lui, les paroles vides ne suffisent pas ; il est essentiel de passer à l'action. Son projet de société pour le Tchad met l'accent sur le développement socio-économique et comprend plusieurs axes majeurs.



Tout d'abord, Mansiri Lopsikréo souhaite améliorer les services de santé pour tous. Il considère que l'accès à des soins médicaux de qualité est un droit fondamental et s'engage à mettre en place des mesures concrètes en ce sens.



Ensuite, il met l'accent sur l'accès à l'eau potable pour tous. La disponibilité d'une eau propre et sûre est essentielle pour assurer une bonne santé et une meilleure qualité de vie aux habitants de Bongor et du Mayo-Kebbi Est.



Le renforcement du système éducatif est également une priorité dans son projet. Mansiri Lopsikréo vise à améliorer la qualité de l'éducation afin d'offrir aux jeunes générations toutes les opportunités nécessaires pour leur développement personnel et professionnel.



Le candidat propose également le développement des sources d'énergie comme axe important de son projet. Il considère que cela contribuera non seulement au progrès économique mais aussi à une meilleure qualité de vie pour tous les habitants.



La promotion des secteurs agricoles et d'élevage fait également partie intégrante du programme politique proposé par Mansiri Lopsikréo. Il s'engage ainsi à soutenir ces secteurs vitaux afin qu'ils puissent contribuer pleinement au développement économique local.



La justice équitable est un autre aspect central dans son programme politique. Il souhaite garantir que chaque citoyen puisse bénéficier d'un traitement juste devant la loi, sans aucune forme de discrimination ou corruption.



Transparence et responsabilité sont deux valeurs clés qui guideront sa gouvernance économique et financière s'il est élu président du Tchad. Ces principes sont essentiels pour promouvoir un climat propice aux investissements nationaux comme internationaux.



La culture et le sport occupent également une place importante dans ses projets politiques. Une vraie promotion culturelle permettra non seulement d'enrichir le patrimoine national mais aussi créer des opportunités économiques tout en favorisant la cohésion sociale au sein des différentes communautés tchadiennes.



Mansiri Lopsikréo croit fermement en sa victoire dès le premier tour des élections qui auront lieu le 6 mai prochain. Sa confiance repose sur la conviction que ses propositions répondent aux attentes légitimes des électeurs tchadiens soucieux d'un réel changement positif dans leur pays.

Cette élection revêt donc une importance cruciale pour le Tchad car elle offre aux électeurs l'opportunité unique de choisir un leader dévoué qui s’engage fermement à apporter des changements concrets visant au bien-être collectif.