Élections au Tchad : l’Association MWL félicite la classe politique pour la progression de la représentation féminine

L'Association More Women in Leadership (MWL), par la voix de sa présidente Bouchoura Abdoulaye Wakaye, félicite la classe politique tchadienne pour le bon déroulement des élections législatives, provinciales et communales. "Avec 34 % de femmes élues députées, une première historique, cette avancée reflète l'engagement du gouvernement en faveur de la participation féminine à la gouvernance et au développement du pays", salue Bouchoura Abdoulaye Wakaye.



L'Association More Women in Leadership invite la classe politique ainsi que les dirigeants d'organisations publiques et privées, nationales et internationales présentes au Tchad, à poursuivre activement la marche vers la parité à tous les niveaux de responsabilité.



L'association appelle également le gouvernement, la société civile, les organisations sous-régionales et internationales, ainsi que toutes les femmes leaders, à unir leurs forces pour soutenir les initiatives en faveur de l'autonomisation des femmes.



"Ensemble, faisons de la femme tchadienne un pilier du changement et du développement durable du Tchad", indique Bouchoura Abdoulaye Wakaye, présidente de More Women in Leadership (MWL).