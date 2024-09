Elections couplées au Tchad : Une délégation tchadienne s'imprègne de l'expérience électorale camerounaise

Une délégation de l'Agence Nationale d'Identification des Personnes (ANGE) du Tchad, conduite par le Pr. Ousmane Houzibé, effectue actuellement une mission de travail à Yaoundé. L'objectif principal de cette visite est d'étudier le modèle camerounais des élections couplées et de s'en inspirer pour renforcer le processus électoral au Tchad.



Ces échanges fructueux permettront à l'ANGE de mieux appréhender les enjeux liés à l'organisation d'élections couplées, notamment en termes de logistique, de sécurité et de transparence. Les leçons tirées de cette mission serviront à améliorer la qualité des futures élections au Tchad.



Cette coopération entre le Tchad et le Cameroun s’inscrit dans une dynamique régionale de renforcement de la démocratie et de la bonne gouvernance. L’ANGE exprime sa gratitude aux autorités camerounaises pour leur accueil chaleureux et leur disponibilité.