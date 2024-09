Elections en RCA : Arrivée de matériel électoral à Bangui

Objectifs de l'initiative

Soutenir la révision du fichier électoral : Un accent particulier sera mis sur l'inclusion des femmes, des personnes déplacées et des retournés.

Assurer des élections justes et transparentes : L'objectif est de garantir que tous les citoyens puissent participer au processus électoral.

Cette étape est cruciale pour renforcer la démocratie et promouvoir une participation active de tous les groupes au sein de la société centrafricaine.