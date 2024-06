Éliminatoires Coupe du Monde 2026 : Analyse post-match RCA - Tchad

Une séance de récupération active a été programmée pour les joueurs ayant disputé la majorité du match, tandis qu'un travail physique et tactique plus soutenu a été proposé aux réservistes.



À noter la participation de Bobandi Yacinthe à sa première séance d'entraînement avec le groupe après avoir accompli le traditionnel bizutage des nouveaux joueurs.



Trois joueurs, Marius, Éric et Thiam, ont manqué la séance en raison de blessures consécutives au match précédent. Bakhit, quant à lui, s'est entraîné normalement.



Malgré la défaite, le staff et les joueurs tchadiens restent mobilisés et déterminés à remporter les trois points en jeu lors du prochain match contre les Comores, prévu le 11 juin. L'objectif clair est de se qualifier pour la phase suivante des éliminatoires.



Le staff technique et l'ensemble des joueurs des Sao sont conscients du défi qui les attend, mais ils comptent sur le soutien indéfectible de leurs supporters pour les pousser à la victoire lors du prochain match.



Rendez-vous le 11 juin pour encourager les Sao dans leur quête de qualification pour la Coupe du Monde 2026 !