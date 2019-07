Em Moçambique, Guterres pergunta: “Quantos tiveram a escola destruída?”. Todos levantam o braço

Escola com centenas de crianças na segunda maior cidade de Moçambique continua a operar sem teto; chefe da ONU esteve com pessoas com deficiências que sofreram com o desastre natural da África Austral em décadas; secretário-geral visita campo de reassentamento.* O secretário-geral da ONU, António Guterres, continua a visitar vítimas do ciclone Idai na cidade […]

