Éminents universitaires Tchadiens reconnus : Professeurs Gilbert et Jean-Claude deviennent agrégés

Dans son discours, le Pr. Maoundonodji Gilbert a rappelé son admission au 21e concours d'agrégation du Conseil Africain et Malgache de l’Enseignement Supérieur (CAMES), soulignant l'importance de ce moment dans sa carrière. Il a exprimé sa gratitude envers tous ceux qui l'ont soutenu tout au long de son parcours.



Expliquant ce qu'est l'agrégation, Pr. Gilbert a décrit le concours comme exigeant et rigoureux, nécessitant des années de préparation et un engagement personnel important. Il a souligné que l'agrégation est un processus intense et un concours d’excellence au sein de l’espace CAMES.



Devenir professeur agrégé, a-t-il ajouté, est une responsabilité majeure qui implique d'enseigner et de transmettre des connaissances aux étudiants. Il a souligné l'importance d'être pédagogue, rigoureux, passionné, et capable de s'adapter à divers publics pour contribuer à l'excellence de l'enseignement supérieur.