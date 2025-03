Émirats Arabes Unis : présentation des lettres de créance de l’ambassadeur du Tchad

Son Excellence Oumar Teguen Idibei Berde, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Tchad, auprès des Émirats Arabes Unis, a présenté ce jour, 18 mars 2025, les copies figurées de ses Lettres de créance à Son Excellence Monsieur Oumar Al Shamsi, secrétaire général du ministère des Affaires étrangères des Émirats Arabes Unis.



Pour l’occasion, l’ambassadeur était accompagné de Monsieur Said Ali Ahmat Taha, premier conseiller à l’ambassade du Tchad aux Émirats. La cérémonie s’est tenue au siège du ministère des Affaires étrangères à Abou Dhabi.



Lors de cet échange, Son Excellence Oumar Teguen Idibei Berde et Son Excellence Monsieur Oumar Al Shamsi ont réaffirmé leur engagement à renforcer la coopération bilatérale entre le Tchad et les Émirats Arabes Unis dans divers domaines d’intérêt commun, notamment la diplomatie, l’économie et le développement durable. Monsieur Oumar Al Shamsi a souhaité la bienvenue à l’Ambassadeur du Tchad et lui a adressé ses vœux de succès pour l’accomplissement de sa mission aux Émirats Arabes Unis.