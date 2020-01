Émirats arabes unis – Entretien de M. Jean-Yves Le Drian avec Cheikh Abdullah bin Zayed

Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, M. Jean-Yves Le Drian, a reçu hier son homologue émirien, Cheikh Abdallah bin Zayed, ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale des Émirats arabes unis.

Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères et son homologue ont eu des échanges sur les crises régionales. Sur l'Iran et la situation dans le Golfe, M. Jean-Yves Le Drian et son homologue ont réaffirmé leur volonté commune d'œuvrer à la désescalade et de poursuivre la lutte contre Daech. Sur la Libye, M. Jean-Yves Le Drian et son homologue ont souligné la nécessité de mettre en œuvre rapidement les priorités définies dans les conclusions adoptées à Berlin le 19 janvier dernier, en particulier le lancement d'un dialogue inter-libyen associant l'ensemble des voisins de la Libye et des partenaires régionaux.

Cette rencontre a également permis de faire le point sur le partenariat exceptionnel qui lie la France et les Émirats arabes unis, et d'examiner plusieurs initiatives visant à l'approfondir, notamment dans les domaines culturel et universitaire. Dans le domaine de la coopération universitaire, les deux ministres ont réaffirmé leur engagement commun à faire de la « Sorbonne Abu Dhabi » un pôle d'excellence régional et se sont félicités de la création du Centre de recherche sur l'intelligence artificielle qui sera inauguré le 26 janvier 2020.