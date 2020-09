ACTUALITES En Libye, le rugby redonne l’espoir grâce à l’installation des toutes premières infrastructures nationales d’entraînement et de compétition

- 21 Septembre 2020





La Fédération de rugby de Libye présidé par Mr Mustapha Hoty inaugure aujourd’hui, son premier stade de rugby ultramoderne construit au cœur de l’université de Benghazi qui concentre 150,000 étudiants dont 2000 dans une filière sportive. Cette belle infrastructure sportive, conforme aux normes internationales, facilitera en Libye les entraînements et l’organisation des compétitions nationales et internationales de Rugby. Ce projet a été le fruit du travail d’une équipe plurielle, réunissant les cadres du ministère de la Jeunesse et des sports et du Comité National Olympique, et la valeureuse collaboration des dirigeants, entraîneurs, arbitres et officiels. Tout ce contingent a contribué de son temps, de sa compétence et de son énergie pour la réalisation du stade en question. Abdulkarem Forgani, secrétaire général du rugby libyen, accueille le nouveau stade : « C’est un jalon, une étape importante de l’histoire du rugby libyen et le résultat de nombreuses années de travail acharné pour l’ensemble des personnes impliquées. Jusqu’à présent, nos entraînements et nos compétitions se déroulaient dans des endroits inappropriés, car nous n’avions pas de terrain de rugby à proprement parler. Je peux vous dire, aujourd’hui, que la Libye possède désormais la première infrastructure de rugby, conforme aux règles internationales en termes de taille et d’installation. Nous remercions tout particulièrement le Comité National Olympique de Libye et toutes les personnes mobilisées pour la construction de ce stade. Nous sommes impatients de voir le premier match, convaincus que ce ne sera que le début du rugby en Libye. Nous espérons attirer les jeunes Libyens vivant dans la région et voir émerger de nombreux talents. » Khaled Babbou, président de Rugby Afrique, considère l’inauguration de la nouvelle installation sportive comme un signe très positif : « C’est une lueur d’espoir, de retour à la normalité dans un pays frappé par les tensions et les conflits armés. Le rugby est le sport idéal pour apprendre le respect et la fraternité afin de préserver l’unité du sport libyen et le rendre encore plus visible internationalement. Cette infrastructure sportive dédiée au Rugby est une grande victoire pour la Libye ainsi que pour Rugby Afrique. Un tel résultat n’est possible qu’au travers d’un grand dévouement et d’un véritable travail d’équipe. Je suis convaincu que nous découvrirons de nombreux joueurs et joueuses talentueux en Libye dans les années à venir. Enfin j’espère très bientôt pouvoir visiter ce terrain et transmettre au Président Mustapha Hoty de vive voix toute l’admiration de Rugby Afrique pour son dévouement à promouvoir le rugby Libyen. » A noter qu’une structuration antérieure, du rugby Libyen, a été mise en œuvre depuis 2017 avec les objectifs, fixés et réalisés, suivants : Découverte du rugby à l’attention de 5000 élèves dans les écoles primaires

Recrutement et formation de 500 joueurs de différents âges

Organisation d’un championnat scolaire sur 3 éditions

Organisation d’une compétition régionale, étalée sur 6 journées, pour les jeunes

Organisation d’une compétition fédérale pour les séniors

Participation de l’équipe nationale aux 3 dernières éditions du championnat Arabe de rugby

Organisation de plusieurs stages de perfectionnement en Tunisie

Participation à 3 formations de Rugby Afrique : des entraîneurs de rugby à 7 en 2017, des arbitres en 2018 et relative au séminaire Get Into Rugby en 2018 Distribué par APO Group pour Rugby Africa. Actualités et résultats :

Créée en 1986, Rugby Afrique (www.RugbyAfrique.com), anciennement la Confédération Africaine de Rugby (CAR), est l’une des six associations régionales composant la World Rugby (www.WorldRugby.org), l’organisation internationale responsable de la gestion de Rugby Union et de Rugby Sevens. Rugby Afrique regroupe tous les pays africains pratiquant le rugby à 15, le rugby à 7 et le rugby féminin. Rugby Afrique organise les éliminatoires de la Rugby World Cup, ainsi que l’Africa Sevens, une compétition de qualification pour les Jeux Olympiques. Rugby Afrique compte 39 membres, dont 22 membres et membres associés de World Rugby, 10 membres et membres associés de Rugby Afrique, et 16 nouveaux pays collaborant avec Rugby Afrique.

