En images : les Vénézuéliens manifestent pour la démocratie

Les Vénézuéliens de tout le pays ont répondu à l’appel du président par intérim Juan Guaido à une journée de grève nationale le 30 janvier pour protester contre le régime illégitime de Nicolas Maduro.



Revendiquant « des élections libres » et le départ de Maduro à coup de slogans et de pancartes, les Vénézuéliens ont quitté domiciles et lieux de travail pour descendre dans la rue. Ils ont appelé à une transition vers la démocratie après des années de régime autocratique.



« Les États-Unis se tiennent aux côtés du président par intérim Juan Guaido, de l’Assemblée nationale élue démocratiquement et du peuple vénézuélien qui s’emploient à rétablir pacifiquement l’ordre constitutionnel », a déclaré le secrétaire d’État, Mike Pompeo.