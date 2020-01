En images : temps forts de la cérémonie de fin d'état d'urgence à l'Est du Tchad

En images : La cérémonie marquant la fin de l'état d'urgence au Ouaddaï et au Sila a eu lieu samedi à la Place de l'indépendance d'Abéché.



9902 armes de tous calibres confondus, 21.884 munitions et 2717 chargeurs ont été saisis au cours des cinq mois d'état d'urgence. Au Ouaddaï, 6007 armes ont été récupérées tandis qu'au Sila, ce sont 3895 armes qui ont été saisies.



Les deux coordinations du Ouaddaï et du Sila ont procédé à la saisie de 1949 engins à deux roues, un véhicule en situation irrégulière et des lots de produits prohibés (drogue, tramadol et autres stupéfiants).