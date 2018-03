En photos : le partenariat commercial Afrique-USA prospère

Quand Janet Nkubana a lancé son commerce d’artisanat, Gahaya Links, au milieu des années 1990, elle avait un rêve : donner des ailes aux Rwandaises grâce au commerce équitable. Vingt ans plus tard, ce rêve est devenu réalité : Gahaya Links emploie plus de 4 000 Rwandais et vend des produits à de grandes enseignes mondiales, dont Macy’s Inc.



Janet Nkubana, ainsi que sa société et des employés, font partie des bénéficiaires de l’AGOA, la loi sur la croissance et les possibilités économiques en Afrique. Un texte voté aux États-Unis qui permet un commerce plus libre entre l’Amérique et l’Afrique. En 2016, les échanges bilatéraux USA-Afrique se chiffraient à près de 50 milliards de dollars ­– soit 10 milliards de dollars de plus * qu’en 2000, année de l’entrée en vigueur de la loi.



« Notre relation commerciale est vitale pour la sécurité et la stabilité des États-Unis et de l’Afrique », a déclaré le secrétaire au Commerce Wilbur Ross en juin. La relation entre les États-Unis et l’Afrique doit continuer sa transition entre une relation « basée sur l’assistance » et une relation « basée sur le commerce », a-t-il ajouté.



Voici quelques-uns des secteurs commerciaux qui bénéficient de l’amélioration des échanges entre les États-Unis et l’Afrique.