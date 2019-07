Encontro Entre o Embaixador do Japão e o Ministro da Administração Pública

O Embaixador do Japão, Sr. Hironori Sawada, foi recebido por Sua Excelência Sr. Jesus Maiato, Ministro da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social. As duas autoridades trocaram opiniões a fim de promover a cooperação na área da formação de quadros aqui em Angola. Read more on https://africa-newsroom.com/press/encontro-entre-o-embaixador-do-japao-e-o-ministro-da-administracao-publica?lang=pt

