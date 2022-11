Energie : Denis Sassou N’Guesso remet en service la centrale à gaz de Djeno Pointe-Noire

L’offre énergétique du Congo vient de s’accroitre avec la remise en service de la centrale à gaz de Djeno. Cette centrale qui après celles de la centrale thermique de Brazzaville, de la centrale hydroélectrique d’Imboulou, d’Oyo et d'autres., est le fruit de la coopération turquo-conglaise.



Selon les termes du contrat de concession signé, le 25 janvier 2021, la société turque Aksa devrait procéder, dans un premier temps à la réhabilitation des 2 turbines de 25 méga watts chacune dont dispose la centrale. A la fin de la concession qui durera 30 ans, l’usine devrait avoir une capacité de production de 80 méga watts.



Maillon essentiel des infrastructures électriques nationales, la centrale à gaz de Djeno est prête à booster le développement du Congo. Le maire de l’arrondissement 6 Ngoyo, Wilfrid Packa, dans son mot de bienvenu, a salué l’engagement du chef de l’Etat congolais pour la réalisation d’un tel exploit susceptible d’augmenter l’offre électrique au Congo et de créer des emplois.



Exposant la vision de sa société, à son tour, le directeur de Aksa Energie Congo a mis en exergue la puissance de sa société, un géant de l’énergie qui propose des solutions rapides pour répondre à la demande énergétique des pays, avec ses centrales électriques à faibles coûts. Il s’est dit honoré pour son entreprise de produire désormais de l’énergie en République du Congo.



L’acte de remise en service de la centrale à gaz de Djeno a été précédé par l’intervention du ministre de l’énergie et de l’hydraulique, Emile Ouesso, qui a salué la performance réalisée par la société Aksa Energie Congo et la dextérité du chef de l’Etat congolais pour avoir engagé des négociations au plus haut niveau avec le président turc pour l’aboutissement heureux de ce projet.



En termes de perspectives, le ministre Ouosso a annoncé que, dans les prochaines années, le gouvernement congolais entend s’investir dans les ressources renouvelables pour diversifier l’offre énergétique en République du Congo. Il n’a pas manqué de dégager les axes prioritaires de son département qui s’articulent autour de plusieurs niveaux, à savoir les reformes à réaliser, les infrastructures à réhabiliter et à construire et enfin la bonne gouvernance .



Mise en service en 2002, la centrale à gaz de Djeno a connu des difficultés et a appelé la réparation par un appel d’offres international. C’est à ce titre que la société turque Aksa Energie Congo a été sélectionnée dans le cadre de la mise en concession de cette centrale à gaz.