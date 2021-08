Énergie : le Tchad et le Nigeria veulent concrétiser l'interconnexion électrique

Au cours de la rencontre, les deux parties évaluerons les analyses de rentabilité, la mise en oeuvre technique et les modalités d'intégration du Tchad au réseau électrique du Nigeria.



Le rapport de faisabilité technico-économique a été réalisé en 1976. "Il y a aujourd'hui une nécessité de réactualisation. Les assises nous permettront de jeter les bases d'une coopération bilatérale engagée et volontariste pour construire un réseau robuste et futuriste", selon Oumar Torbo Djarma, ministre tchadien du Pétrole et de l'Énergie.



Le ministre nigérian du Pétrole, Sale Mamman, a assuré que son pays est disposé à travailler avec le Tchad pour intensifier la coopération bilatérale.



Malgré un potentiel solaire important, le Tchad dispose actuellement de l'un des taux d'accès à l'électricité parmi les plus faibles de l'ordre de 6,4%.