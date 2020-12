Énergie : le Tchad veut accélérer l'interconnexion électrique avec le Nigeria

Le ministre d'État, ministre secrétaire général de la Présidence de la République, Kalzeubé Payimi Deubet, a tenu lundi une réunion sur la mise en oeuvre du projet d'interconnexion électrique entre le Tchad et le Nigeria. La rencontre intervient un mois après la signature d'un accord entre les deux pays pour la concrétisation du projet intégrateur commun.Kalzeubé Payimi appelle à "mettre les bouchées doubles" pour que l'initiative "n'en reste pas au niveau des intentions". "Le Maréchal a attiré notre attention pour que le pilotage de ce projet soit fait de manière rigoureuse. L'objet de la réunion c'est de voir où on en est, et comment se présente l'architecture du comité de pilotage et des cellules d'appui qui sont prévus", explique le ministre d'État."C'est du réel. La priorité est au plus haut niveau", indique la ministre de l'Énergie, Ramatou Mahamat Houtoin. Selon elle, un comité inter-États va bientôt être mis sur pied permettant de commencer le travail entre le Tchad et le Nigeria.Le Tchad a le taux d'accès à l'énergie le plus faible au monde (7%), a reconnu le chef de l'État Idriss Déby , le 21 novembre 2020.Actuellement, le niveau de demande le plus élevé en électricité à N'Djamena est estimé à 130 Mw, pour une production autour de 70 Mw et un potentiel de 120 Mw, d'après les chiffres de la Société nationale d'électricité (SNE).