Energie : un accord signé entre le Tchad et un groupe égyptien

Le ministre d'Etat, ministre secrétaire général de la Présidence de la République, Kalzeube Payimi Deubet, a présidé mardi une cérémonie de signature d'un protocole accord entre le Gouvernement tchadien et le groupe égyptien El Sewdy.



L'accord d'une durée de trois ans porte sur le développement de la production énergétique, la gouvernance de la Société nationale d'électricité et le développement des infrastructures énergétiques. Il a été paraphé par le ministre du Pétrole et de l'Energie, Hamid Mahamat Koua, et le président directeur général du groupe Ahmed El Sewedy.



Peu avant la signature du protocole d'accord, la délégation du groupe El Sewedy a été reçu par le président de la République Idriss Déby.



Le protocole d'accord aboutira à la signature d'un contrat qui permettra d'amorcer des investissements.



El Sewedy Electric opère dans plus de dix pays.



"Le Tchad qui a proclamé son émergence à l’horizon 2030, compte sur l’exploitation tous azimuts de ses potentialités économiques, donc les investissements, qu’ils soient publics ou privés, sont les bienvenus pour gagner ce pari", selon la Présidence.



Le PDG du groupe, Ahmed El Sewedy, a déclaré que son groupe "va travailler avec diligence pour que prennent rapidement corps tous les investissements envisagés au Tchad pour le profit mutuel de son groupe et du peuple tchadien."