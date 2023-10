Entrée dans une nouvelle ère numérique pour la recherche scientifique en Égypte

La transformation numérique — ou plutôt son absence — est devenue un facteur important dans le domaine de la recherche. Comme l'a déclaré Mohamed Gamal, responsable du centre de données du NRC (centre national de recherche égyptien) : « Le NRC disposait de dizaines de salles d'équipement qui soutenaient le travail de plus de 4 000 chercheurs. Mais ils ont été répartis à différents emplacements, dans 16 bâtiments à travers le campus. Pour assurer le fonctionnement normal de ces salles d'équipement, nous devions faire la navette entre les immeubles chaque jour pour effectuer la détection des équipements et les tâches d'exploitation et de maintenance (O&M). L'O&M manuel comme celui-ci, ajouté à la disposition dispersée des salles d'équipement, a sévèrement limité notre efficacité en matière d'O&M.





Dans cet environnement d'O&M complexe, dépourvu d'une plateforme d'O&M à distance, l'équipe de 11 personnes — dont deux se consacraient aux tâches liées aux centres de données — a eu du mal à comprendre l'état général de fonctionnement des salles d'équipement du NRC. Au lieu de cela, l'équipe devait réaliser les opérations de maintenance et de dépannage sur place à la main. L'alimentation électrique et les systèmes de refroidissement étant si essentiels à un fonctionnement stable et fiable, les goulots d'étranglement techniques commençaient à nuire à l'important travail du NRC. En effet, il n'était pas rare que plusieurs pannes d'équipement se produisent le même jour. Comme le dépannage et les réparations peuvent prendre jusqu'à deux jours, la continuité de la recherche scientifique du centre était constamment menacée.

Avec le nombre croissant de ses projets de recherche, les exigences de service du centre augmentaient également. Le simple ajout de serveurs et de dispositifs de stockage à chacune des salles d'équipement éparpillées n'était pas une option viable : en outre, cette approche ne répondrait tout simplement pas aux besoins d'expansion des capacités. La planification de l'expansion des capacités de ses salles d'équipement s'est donc avérée un défi de taille, le NRC étant conscient qu'à l'avenir, on ne pourrait pas permettre que l'O&M devienne trop complexe dans la quête d'une efficacité maximale après l'expansion.



Soutien du gouvernement



Ces dernières années, le gouvernement égyptien a mis tout son poids pour soutenir la transformation numérique en lançant le programme Digital Egypt, une vision et un plan globaux qui détaillent les fondements de la transformation de l'Égypte en une société numérique. Dans cet environnement favorable, le NRC a décidé de prendre les devants et de mettre en œuvre des politiques qui propulseraient le secteur de la recherche scientifique en Égypte vers l'ère du numérique.



Le NRC s'est vite rendu compte que la construction d'un nouveau centre de données centralisé pourrait résoudre bon nombre de ses problèmes, ce qui augmenterait l'efficacité de l'O&M et améliorerait la fiabilité. En effet, un tel centre de données pourrait devenir une vitrine pour la communauté scientifique égyptienne, cimenter la position de leadership du NRC et ouvrir la voie au futur développement numérique et à la réforme de la recherche égyptienne.



De manière réaliste, la plupart des établissements de recherche en Égypte ne sont pas en mesure d'investir une grande quantité d'espace physique ou de coûts de main-d'œuvre pour construire et entretenir des centres de données. Mais le centre de données entièrement modulaire et préintégré FusionModule2000 de Huawei se distingue des solutions des autres fournisseurs. Solution de centre de données modulaire intelligente de nouvelle génération — qui a obtenu la première certification mondiale « Uptime Tier IV Ready » — il intègre des systèmes d'alimentation, de refroidissement, de rayonnages, de câblage et de gestion. Cela signifie qu'il peut être déployé rapidement dans un espace relativement restreint et à un prix extrêmement compétitif. Samah Aboul Fetoh, gestionnaire des technologies de l'information du NRC, a déclaré : « Huawei est pratiquement le seul fournisseur à offrir un centre de données qui nécessite un si petit espace. C'est une offre unique, sans équivalent chez les autres fournisseurs. » Désormais, le nouveau centre de données du NRC met en œuvre une gestion du cycle de vie complet, avec alimentation électrique, refroidissement et O&M, le tout géré à distance et intelligemment. La solution a permis de résoudre efficacement les problèmes qui devenaient de plus en plus préoccupants avec l'ancien équipement en place, de la mauvaise efficacité de l'O&M à la fiabilité insatisfaisante, en devenant une véritable référence pour la communauté scientifique égyptienne et le tout premier centre de données à être construit parmi tous les membres du ministère de la Recherche scientifique.



L'O&M intelligent assure la stabilité



Le nouveau centre de données du NRC bénéficie du NetEco de Huawei, un système de gestion intelligent qui visualise l'état de fonctionnement des sous-systèmes de refroidissement, d'alimentation et de distribution de la salle d'équipement. Il met en œuvre une défense proactive, une localisation rapide des failles, et leur isolation proactive, rendant l'O&M beaucoup plus simple pour le personnel du centre, abaissant les exigences en matière de compétence et aidant à assurer des services stables.



Conception redondante et isolation physique



L'alimentation sans interruption (ASI) du NRC par Huawei repose désormais sur une conception redondante modulaire, empêchant tout point de défaillance unique (SPOF). Outre la partition physique de la salle d'équipement, chaque micromodule est configuré avec un système de contrôle d'accès indépendant. Différents services et modules sont hiérarchisés pour assurer la sécurité des différents services de recherche scientifique.



Augmentation de la capacité flexible



Avec la conception entièrement modulaire de Huawei, préfabriquée en usine, chaque module est un petit centre de données indépendant. Grâce à une configuration flexible de l'alimentation électrique, en fonction des exigences de service, l'augmentation de la capacité en ligne — en seulement cinq minutes et sans qu'il soit nécessaire de l'éteindre — est pleinement prise en charge, ce qui réduit considérablement l'investissement initial requis et met en œuvre efficacement un modèle de paiement au fur et à mesure de la croissance, une solution de loin préférable pour toute organisation. En effet, après avoir initialement construit son nouveau centre de données pour connecter tous les bâtiments sur son propre campus, le NRC envisage maintenant un plan plus ambitieux : construire une plateforme cloud qui relierait les établissements de recherche à l'échelle nationale.



« Nous sommes impatients de poursuivre notre coopération avec Huawei. Il prouve chaque jour qu'il est un pionnier dans le domaine, non seulement en suivant le rythme, mais en établissant des tendances avec les dernières technologies », a déclaré Samah Aboul Fetoh. Elle a ajouté : « En tant que gestionnaire des technologies de l'information du NRC responsable de la transformation numérique, nous avions désespérément besoin de commencer notre parcours de transformation numérique et de posséder notre propre centre de données intelligent. Cela facilitera et sécurisera notre transformation et, avec Huawei, nous avons enfin trouvé ce que nous recherchions : une solution, une équipe de compte et une conception globale qui répondent exactement à nos besoins. Les réformes entreprises ont finalement apporté de nombreux avantages et nous avons bénéficié d'une coopération totale avec Huawei lors du déploiement. Le Centre d'assistance technique (TAC) et l'équipe de livraison de Huawei continuent d'apporter un soutien pour tous les services dont nous avons besoin. »



Cet article est tiré du numéro Smart Education du magazine ICT Insights.