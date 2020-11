Entrepreneuriat : la Première Dame du Tchad reçoit l’ambassadeur Adam Ismael

L’ambassadeur de l’entrepreneuriat durable au Tchad, Adam Ismael, a été reçu mardi par la Première Dame Hinda Déby au Palais présidentiel.



« Nous avons échangé sur notre mission d'ambassadeur et notre plan d'action. Nous avons aussi formulé quelques recommandations pour la construction d'un écosystème entrepreneurial jeune fort et serviable », déclare Adam Ismael.



Il explique que « Hinda Deby Itno n'a cessé d'être auprès des jeunes notamment pour le parrainage de la nuit des entrepreneurs depuis 3 ans et la formation des milliers des jeunes dans divers domaines ».



La Première Dame a exposé ses idées et donné des orientations à l’ambassadeur Adam Ismael.



« Je suis vos actions à travers les médias surtout sociaux. Je vous félicite et vous encourage dans la sensibilisation, la consientisation et la mobilisation des jeunes pour contribuer efficacement à la création des emplois et des richesses. C'est celà aussi le rôle d'un ambassadeur », souligne Hinda Déby.



Présente à la rencontre, la secrétaire générale de la Fondation Grand Cœur, Habiba Sahoulba et la secrétaire générale adjointe de la Fondation, Khadidja Lamana, ont fait part de leur volonté d’œuvrer ensemble pour accompagner les jeunes entrepreneurs tchadiens.



Un agenda commun d’activités entrepreneuriales sera soumis bientôt à l'appréciation de la Première Dame.