Entretien routier en Côte d'Ivoire : Plus de 280 milliards de FCFA alloués par an

Dr Kouakou a souligné que ces efforts visent à rendre les routes praticables, faciliter le déplacement des biens et des personnes, améliorer l'évacuation des produits agricoles et contribuer à la baisse des coûts de transport.



Le ministre a indiqué que de nombreux travaux routiers sont en cours à travers le pays pour améliorer les conditions de déplacement des populations, en précisant : « Les embellissements faits dans la ville d'Abidjan sont réalisés par les équipes du ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier. »



Dr Kouakou a également lancé un appel à la population pour préserver ces routes, les qualifiant de : « Bien public, un bien de tous. »



Il a rappelé que la Côte d'Ivoire compte plus de 82 000 km de routes classées, dont 8 100 km sont bitumées, ainsi que plus de 200 000 km de routes non classées.



Cette initiative et l'engagement du gouvernement envers l'entretien routier soulignent l'importance de l'infrastructure pour le développement économique et social en Côte d'Ivoire.