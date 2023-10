Éradication de la poliomyélite au Congo : les rotariens exhortés à soutenir les efforts de vaccination

Le volet santé et la prise en charge sanitaire constituent les axes prioritaires du Rotary International. Cette organisation ne s’est pas détournée de cette vocation, ce 24 octobre consacrée à la célébration de la journée mondiale de lutte contre la poliomyélite.



Plaidoyer pour la mobilisation des ressources



A l’initiative du Rotary Club Brazzaville Bilengué, cinq club du Rotary de Brazzaville se sont réunis pour faire l’état des lieux sur la situation de l’éradication de la poliomyélite dans le monde. A cet effet, le docteur Edouard Ndinga, expert de l’OMS en la matière, a fait un plaidoyer pour la mobilisation locale des ressources afin d’améliorer la qualité des campagnes de vaccination et intensifier la surveillance épidémiologique de la poliomyélite à tous les niveaux.



L’expert de l’OMS a décrit la situation du poliovirus à travers le monde, de l’Asie du sud-est en Afrique centrale. Il a énuméré les zones sévèrement touchées par la maladie, en soulignant que la vaccination des enfants de 0 à 5 ans s’impose. En République du Congo, a-t-il ajouté, on note la circulation du virus dérivé de la vaccination, d’après les études environnementales. D’où, son exhortation à l’endroit des rotariens de soutenir les efforts de vaccination.



Plus de 2 millions de dollars financés par le Rotary



Peu avant l’intervention de l’expert de l’OMS, l’ancien Gouverneur du district, le docteur Rolland Rizet a édifié le public sur les subventions accordées par le Rotary International à l’OMS pour l’éradication totale de la poliomyélite. « Depuis 2005, pour le Congo, 2340 millions de dollars américains ont été déboursés. Ce sont des interventions qui sont faites par l’Unicef et l’OMS qui sont financés par le Rotary international », a-t-il précisé.



Pour lui, le Rotary international a fait de l’éradication de la poliomyélite, une question centrale. « Le message que nous passons, est celle de savoir qu’il y a une seule manière de le faire : la vaccination. Malheureusement, nous sommes butés à certaines résistances relayées par les réseaux sociaux... », a-t-il déclaré.



A noter que cette rencontre des clubs du Rotary de Brazzaville a été présidée par le président du Rotary Club Brazzaville Bilengué, Cesar Floyd Mabanza qui a informé le public d’une activité qui sera organisée en décembre prochain dénommée « Arbre de Noel ». Elle va regrouper 200 orphelins à la place du Rotary de Brazzaville », a-t-il indiqué.