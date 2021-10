Erdogan "prêt" à développer la coopération militaire avec le Tchad

"Nous sommes prêts à développer notre coopération avec le Tchad dans les domaines militaire, de défense et de sécurité", a déclaré ce 27 octobre le président turc, Recep Tayyip Erdogan, au cours d'une conférence de presse à l'occasion de la visite officielle du président du Conseil militaire de transition du Tchad, Mahamat Idriss Deby, à Ankara.



"Nous voulons voir le Tchad parmi les principaux partenaires de notre pays en Afrique"



Erdogan a relevé que le Tchad "combat simultanément des organisations terroristes et des groupes armés d'opposition". Il a affirmé que la République du Tchad, qui a assumé la présidence du G5 Sahel et de la Communauté des États sahélo-sahariens, a un rôle important dans sa région avec son grand potentiel.



Le président Erdogan a débuté la conférence de presse conjointe au complexe présidentiel en transmettant ses condoléances au peuple tchadien et la miséricorde de Dieu au président tchadien Idriss Deby Itno, qui a perdu la vie.