Escale du Dixmude à Casablanca

Le Porte-hélicoptère amphibie (PHA) Dixmude est en escale à Casablanca jusqu’au 18 janvier dans le cadre de la coopération ambitieuse entre la

marine natioanle française et la Marine Royale marocaine.

L’Ambassadrice Hélène Le Gal :

L’escale du Porte Hélicoptère Amphibie Dixmude, à Casablanca, est la parfaite illustration de la richesse de cette relation.

Cette richesse est fondée sur l’histoire commune, qui nous rassemble autour de valeurs partagées, de liens d’amitié sincère, de profond respect mutuel et d’une conscience aigüe de nos intérêts communs.

....

L’escale du Dixmude, ce fleuron de la Marine Nationale, témoigne de la vitalité de notre coopération dans le domaine militaire et renforce encore une fois les liens issus de notre fraternité d’armes.

....

Un partenariat singulier qui unit aujourd’hui la Marine Royale et la Marine nationale :

à travers la présence permanente de 2 coopérants français insérés à l’Ecole de Plongée de la Marine Royale et d’un troisième à l’Ecole Royale Navale.

[-] à travers la réalisation d’échanges réciproques, réguliers et mutuellement profitables, entre nos organismes de formation.

[-] à travers également l’organisation régulière de grands rendez-vous, nécessaires pour notre interopérabilité et notre savoir-faire.

[-] Enfin, à travers nos patrouilles opérationnelles conjointes et notre coopération trilatérale avec la marine sénégalaise ;

....

Le Maroc et la France sont deux puissances de paix. Pour œuvrer à a la stabilité dans le monde elles savent pouvoir compter sur les bâtiments comme celui à bord duquel nous nous trouvons, armés par des marins dont l’engagement et le savoir-faire sont remarquables.

Source : https://www.africa-newsroom.com/press/escale-du-di...