Etats-Unis : Trump limoge le directeur du Bureau des statistiques du travail suite à un rapport décevant

Alwihda Info | Par Dr Florence Omisakin, journaliste indépendant et humanitaire - 5 Août 2025



Le président américain Donald J. Trump a ordonné vendredi 1er août, le limogeage d'Erika McEntarfer, la commissaire du Bureau des statistiques du travail , quelques heures seulement après que l'agence a publié un rapport sur l'emploi décevant qui a montré un ralentissement marqué des embauches.

Le rapport, publié vendredi 1er août au matin, révèle que l'économie américaine n'a créé que 73 000 emplois en juillet, un chiffre bien inférieur aux attentes des économistes. Les révisions des rapports de mai et juin ont également montré que les embauches, au cours de ces mois, avaient été surestimées de plus de 200 000 postes, ce qui a renforcé les inquiétudes quant à la vigueur du marché du travail.



Dans une série de publications sur Truth Social, le président Trump a vivement critiqué McEntarfer et accusé l'agence, sans fournir de preuves, de manipuler les données sur l'emploi à des fins politiques. « Les chiffres de l'emploi sont établis par une personne nommée par Biden », a écrit Trump. « Elle sera remplacée par une personne beaucoup plus compétente et qualifiée. Des chiffres importants comme ceux-ci doivent être justes et exacts ; ils ne peuvent être manipulés à des fins politiques. »



Dans une publication ultérieure, le président a ajouté : « À mon avis, les chiffres de l'emploi publiés aujourd'hui ont été manipulés afin de nuire à l'image des Républicains, et de moi-même. » La Maison Blanche a confirmé le licenciement de McEntarfer plus tard dans la journée. Un haut responsable de l'administration a déclaré à NBC News que la décision avait été finalisée peu après la publication des données de juillet.



Le limogeage brutal d'un responsable, confirmé par le Sénat au sein d'une agence statistique clé, a suscité de vives critiques de la part d'experts en gouvernance et en économie, qui ont averti que cela pourrait encore éroder la confiance du public dans les données officielles, et compromettre l'impartialité des institutions statistiques américaines.



« Le président Trump détruit une fois de plus la crédibilité de notre gouvernement en limogeant des experts et des responsables impartiaux parce qu'il n'apprécie pas les faits qu'ils présentent », a déclaré Max Stier, président-directeur général de «Partnership for Public Service». Cet organisme à but non lucratif, non partisan, suit les performances des agences fédérales. « Les gouvernements qui s'engagent dans cette voie se retrouvent très vite dans une situation délicate. »



McEntarfer, nommée par le président Joe Biden en juillet 2023, et confirmée en janvier 2024 par une écrasante majorité de 86 voix contre 8 au Sénat, n'a pas répondu aux demandes de commentaires. Sa longue carrière dans la fonction publique comprend des passages au Bureau du recensement, au Département du Trésor et au Conseil des conseillers économiques de la Maison-Blanche.



Le vice-président J.D. Vance, qui a voté pour la confirmation de McEntarfer l'année dernière, a soutenu la décision du président de la révoquer. « Le vice-président Vance est totalement en phase avec le président Trump et s'est réjoui de le voir révoquer la commissaire du BLS », a déclaré William Martin, directeur de la communication de Vance. « Le président Trump a le droit d'embaucher et de licencier les personnes qu'il souhaite pour le gouvernement pour lequel il a été élu haut la main, et il est grand temps que les militants de gauche des médias grand public reconnaissent ce simple fait. »



En attendant, Bill Wiatrowski, commissaire adjoint du Bureau et fonctionnaire de longue date qui a rejoint le Bureau sous l'administration Obama, assurera l'intérim, selon la secrétaire au Travail Lori Chavez DeRemer. Julie Hatch Maxfield, qui supervise le Bureau des statistiques de l'emploi et du chômage au sein du BLS, devrait également conserver son poste. Elle a rejoint l'agence pendant le premier mandat du président Trump.



Le limogeage de McEntarfer n'apaise pas les inquiétudes croissantes concernant l'ingérence politique dans les données économiques américaines. Plusieurs anciens responsables des administrations républicaine et démocrate ont dénoncé ce licenciement, soulignant l'intégrité du personnel de carrière du BLS.



« Le travail est en grande partie effectué par des experts de carrière qui s'acquittent de leur tâche avec soin et fierté », a déclaré Julie Su, ancienne secrétaire au Travail sous la présidence Biden. « Des experts de carrière qui ont également été attaqués et vilipendés par ce président. »



Le «Bureau of Labor Statistics», qui fait partie du ministère du Travail, est le principal organisme d'enquête du gouvernement fédéral en matière d'économie et de statistiques du travail. Il publie régulièrement des rapports sur l'emploi, les salaires, la productivité et l'inflation, largement utilisés par les décideurs politiques, les investisseurs et les entreprises.



En raison de la complexité et de l'ampleur de l'activité économique américaine, les données du BLS sont fréquemment révisées à mesure que des informations plus complètes deviennent disponibles. Les économistes soulignent que ces révisions sont une pratique courante et ne sont pas le signe d'une mauvaise conduite.



« Les révisions sont monnaie courante », a écrit Daniel Koh, ancien chef de cabinet du ministère du Travail, dans un article sur X. « Personne ne falsifie les chiffres. » Le président Trump a déjà salué le BLS lorsque les données économiques semblaient favorables. En juin, après un rapport sur l'emploi plus positif que prévu, il a publié « d'excellents chiffres sur l'emploi » sur Truth Social. En mars, il a salué ce qu'il a qualifié de « grands progrès » sur le marché du travail lors d'une allocution dans le Bureau ovale.



Les accusations du président cette semaine contrastent fortement avec celles du BLS. Dans une autre publication sur Truth Social, il a affirmé, sans fournir de preuves, que McEntarfer avait « falsifié les chiffres de l'emploi avant l'élection pour tenter d'augmenter les chances de victoire de Kamala », faisant référence à la vice-présidente Kamala Harris, largement pressentie pour briguer l'investiture démocrate en 2028.



Des économistes indépendants ont averti que saper la crédibilité des données officielles pourrait avoir de graves conséquences économiques. Les entreprises, les banques et les marchés financiers s'appuient sur les statistiques gouvernementales pour prendre des décisions éclairées sur tous les sujets, de l'embauche à l'investissement en passant par les projections de taux d'intérêt. « Si l’intégrité des données américaines devient suspecte, cela pourrait introduire de l’incertitude sur les marchés, compliquer la politique monétaire et dégrader la réputation mondiale des États-Unis en tant que source d’informations économiques impartiales », a déclaré Tara Sinclair, professeur d’économie à l’Université George Washington.



Des observateurs internationaux ont également tiré la sonnette d'alarme. La politisation des données économiques est une caractéristique des régimes autoritaires, où les responsables sont souvent soumis à des pressions pour modifier ou dissimuler des statistiques défavorables. Des analystes ont averti que les tentatives de manipulation ou de discrédit des données américaines pourraient enfoncer le pays dans cette dynamique.



Le secrétaire au Travail, Chavez DeRemer, a déclaré dans une brève déclaration après son limogeage que « nos chiffres sur l'emploi doivent être justes, exacts et jamais manipulés à des fins politiques ».



La déclaration de mission du Bureau affirme son engagement en faveur de l'impartialité : « Le Bureau des statistiques du travail mesure l'activité du marché du travail, les conditions de travail, l'évolution des prix et la productivité dans l'économie américaine afin d'éclairer la prise de décision publique et privée. »



Les inquiétudes concernant l'intégrité des données se sont accrues dans un contexte de réductions d'effectifs plus larges au sein des agences statistiques fédérales. En août 2024, le BLS a annoncé que la croissance de l'emploi précédemment annoncée sur une période de 12 mois avait été surestimée de 818 000 postes, une révision attribuée à des réponses incomplètes à l'enquête et à des retards administratifs, et non à des malversations.



La décision du président Trump intervient également dans un contexte de tensions renouvelées entre la Maison Blanche et la Réserve fédérale. Plus tôt cette semaine, Trump a critiqué le président de la Fed, Jerome H. Powell, déclarant que le dirigeant de la banque centrale « devrait également être mis au rancart ». Powell a résisté aux pressions de l'administration pour une baisse drastique des taux d'intérêt, soulignant l'importance de maîtriser l'inflation sans perturber prématurément le marché du travail.



« Si l'on agit trop tôt, on risque de ne pas parvenir à maîtriser complètement l'inflation », a déclaré Powell mercredi. « Si l'on agit trop tard, on risque de nuire inutilement au marché du travail. »









