Etats-Unis. Un homme qui menaçait de tirer sur le président Joe Biden abattu par le FBI

M. Craig accusé d’avoir proféré à plusieurs reprises des menaces de mort à l’encontre du président Joe Biden, qui se rendait dans l’État quelques heures plus tard ce mercredi, a été tué par le FBI ce mercredi 9 août 2023 à son domicile dans l’État de l’Utah, aux États-Unis, lors d’une fusillade.



L’ancien militaire américain avait fréquemment menacé de passer à l’acte et le FBI s’est rendu mercredi matin à son domicile dans la commune de Provo, au sud-ouest de la ville de Salt Lake City, muni d’un mandat d’arrêt. C’est là alors qu’une fusillade a éclaté aux alentours de 6 h 15 du matin, indique l’agence fédérale dans un communiqué.



« Le FBI prend au sérieux tous les incidents de tir impliquant nos agents ou les membres de nos groupes de travail. Conformément à la politique du FBI, l’incident de tir est examiné par la division d’inspection du FBI. Comme il s’agit d’une affaire en cours, nous n’avons pas d’autres détails à fournir », a souligné dans son communiqué la porte-parole du bureau du FBI de l’Utah, Sandra Barker.



Sur des messages postés sur sa page Facebook, M. Craig a menacé de tirer sur le président américain Joe Biden, mais aussi sur d’autres élus ou représentants de la loi.



Dans un message publié le 6 août 2023, il écrit : « J’ai entendu dire que Joe Biden venait dans l’Utah. Je sors ma vieille tenue de camouflage et je nettoie la poussière de mon fusil de sniper M24. Bienvenue dans l’Utah, bouffon en chef ! ».