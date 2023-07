États-Unis : annulation de 39 milliards de dollars de prêts étudiants supplémentaires

Cette nouvelle mesure historique prévoit l'annulation de 39 milliards de dollars de dettes d'études pour 804 000 emprunteurs qui ont remboursé leurs prêts pendant 20 ans ou plus et qui devraient bénéficier d'un allègement. La vice-présidente a souligné que de nombreux emprunteurs ont été victimes de pratiques préjudiciables de la part d'organismes de prêt en violation des règles, et que d'autres n'ont pas reçu le crédit approprié pour leurs paiements mensuels.



Kamala Harris a également fait part de son engagement de longue date dans la lutte contre ces pratiques préjudiciables et la réduction de l'endettement des étudiants. En tant que procureur général de Californie, elle a obtenu un milliard de dollars de dédommagements pour les anciens combattants et les étudiants victimes d'escroquerie en prenant des mesures contre les établissements prédateurs à but lucratif.



Cependant, la vice-présidente a souligné que cette mesure d'annulation des prêts étudiants supplémentaires n'est qu'une première étape. Le mois dernier, le président Biden a annoncé la recherche d'autres solutions pour alléger la loi sur l'enseignement supérieur. Un nouveau plan de remboursement basé sur les revenus a été finalisé, ce qui réduira de moitié les paiements mensuels pour les prêts de premier cycle. L'administration Biden-Harris s'engage à continuer de lutter pour que les Américains aient accès à une éducation postsecondaire de qualité sans avoir à supporter le fardeau d'une dette étudiante ingérable.



La vice-présidente Kamala Harris conclut en affirmant que leur administration poursuivra ses efforts pour soulager les emprunteurs et mettre en place des mesures supplémentaires afin de garantir que tous les Américains puissent accéder à une éducation supérieure sans être accablés par une dette étudiante insurmontable.