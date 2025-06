États-Unis : élargissement potentiel des restrictions de visa à 36 pays, dont plusieurs en Afrique

Lors d’un point de presse, la porte-parole du Département d’État, Tammy Bruce, a apporté des précisions sur un projet d’élargissement des restrictions de voyage visant potentiellement 36 pays supplémentaires.



Cette initiative, qui suscite de vives inquiétudes, notamment en Afrique, s’inscrit dans le cadre de la politique de sécurité nationale renforcée de l’administration Trump. Bien qu’elle n’ait pas confirmé les noms des pays concernés, Mme Bruce a insisté sur le fait que la géographie ou le continent d’origine ne sont pas des critères de sélection.



Selon elle, la décision repose sur des évaluations rigoureuses concernant la capacité des pays à gérer les données d’identification, à collaborer dans l’échange d’informations, à lutter contre les abus du système de visa américain, notamment les dépassements de séjour, et à faciliter le retour de leurs ressortissants en situation irrégulière.



« Il s’agit de savoir si les États-Unis peuvent faire confiance aux informations fournies par ces pays pour prendre des décisions d’octroi de visa. Ce n’est pas une question de continent ou de politique, mais de sécurité nationale et de confiance dans les systèmes d’information étrangers », a déclaré Mme Bruce.



Elle a également rappelé que cette politique s’appuie sur le décret exécutif 14161, intitulé « Protéger les États-Unis contre les terroristes étrangers et autres menaces à la sécurité nationale et publique », qui renforce les critères de sélection dans le cadre du processus d’adjudication des visas.



Pas de date limite imminente

Interrogée sur l’existence présumée d’un ultimatum donné aux 36 pays pour soumettre un plan d’action d’ici demain, la porte-parole a démenti fermement cette rumeur. « Ce n’est pas vrai. Il n’y a pas de date limite immédiate. Les pays disposeront d’un délai raisonnable pour rectifier les lacunes identifiées et convaincre les États-Unis de la fiabilité de leur système », a-t-elle précisé.



Un objectif de coopération

Mme Bruce a conclu en soulignant que l’objectif ultime n’est pas d’exclure, mais d’encourager la coopération internationale afin de renforcer la sécurité mutuelle et de permettre la reprise normale des flux de voyageurs. « Nous voulons que les gens puissent venir aux États-Unis. Mais cela passe par la confiance dans les procédures. »