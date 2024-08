Ethiopian Airlines accorde un contrat de conseil et de design pour le nouvel aéroport pivot mondial

L'emplacement de l'aéroport permet une croissance progressive, permettant à la compagnie aérienne de répondre aux prévisions de l'Association du transport aérien international (IATA, de l'anglais International Air Transport Association) d'une croissance de plus de 200 % au cours de la prochaine décennie – dépassant l’aéroport international de Bole, qui n’offre aucune possibilité d’expansion significative. L’altitude inférieure d’Abusera améliorera les performances de décollage des avions, tandis qu’une liaison ferroviaire express vers Addis-Abeba facilitera la connectivité.



Dans sa première phase prévue pour 2029, l'aéroport aura une capacité annuelle de 60 millions de passagers par an - soit près de trois fois celle l'aéroport le plus fréquenté d'Afrique - créant des milliers d'emplois pour servir la clientèle et la flotte croissante d’Ethiopian Airlines. En fin de compte, l'aéroport accueillera 110 millions de passagers par an, soit quatre fois la capacité de l'aéroport international de Bole.



Mesfin Tasew, PDG d’Ethiopian Airlines, a déclaré : « Grâce à sa capacité exceptionnelle et à ses installations de classe mondiale, ce nouvel aéroport promet de promouvoir et améliorer le secteur de l’aviation africaine. »



Pour mener à bien ce nouveau projet de transformation, Ethiopian Airlines a attribué un contrat de conseil à un consortium dirigé par Dar Al-Handasah Consultants (Président et Partenaires), avec Zaha Hadid Architects (ZHA), Pascall+Watson Architects, Landrum&Brown et TY Lin.



Dar, TY Lin et Landrum&Brown appartiennent à Sidara, un groupementmondialqui se classe au 1er rang dans l'aviation (Engineering News Record 2023). ZHA apporte des capacités de conception primées et un historique mondial de projets aéroportuaires acclamés, tandis que Pascall+Watson Architects a mené à bien plus de 2 000 projets d'aviation dans 70 aéroports.



Collectivement, ces sociétés couvriront les services de conseil technique, d'ingénierie, de gestion de projet et de supervision de la construction pour 600 000 m2 d'installations passagers, 126 000 m2 d'installations de soutien aux compagnies aériennes, deux pistes parallèles Code 4E ainsi que l'infrastructure d'aérodrome associée et d'autres installations et infrastructures aéroportuaires majeures.