Ethiopian affiche un succès record pour l'exercice 2017/18

Ethiopian Airlines, le plus grand groupe aérien d'Afrique, annonce avoir réalisé de belles performances au cours de l'exercice 2017/18. Conformément à sa feuille de route stratégique de 15 ans, Vision 2025, la compagnie aérienne a affiché des taux de succès sans précédent dans les domaines financier, commercial, opérationnel ainsi que dans le domaine du service à la clientèle.

Au cours de l'exercice 2017/18 :



- Ethiopian a déployé 14 nouveaux avions supplémentaires, soit plus d'un avion par mois ;

- La compagnie aérienne a ouvert huit nouvelles destinations internationales, à savoir Genève (Suisse), Chicago (USA), Bahreïn, Kaduna (Nigeria), Buenos Aires (Argentine), Kisangani et Mbuji-Mayi (République Démocratique du Congo) et Nosy-Be (Madagascar) ;

- Le nombre de passagers transportés a augmenté de plus de 21%, dépassant la barre des 10 millions pour la première fois dans l'histoire de la compagnie aérienne et atteignant 10,6 millions de passagers ;

- Le fret transporté a augmenté de plus de 18% par rapport à l'exercice précédent pour atteindre 400 339 tonnes ;

- Les revenus d'exploitation ont augmenté de plus de 43 % par rapport à l'exercice précédent pour culminer à 89,1 milliards de birr éthiopiens (ETB) ;

- Le bénéfice net s'élève à 6,8 milliards d'ETB.



Au cours de l'exercice, la compagnie aérienne a reçu pour la première fois de son histoire une note de 4 étoiles de SKYTRAX, la principale organisation de notation du service à la clientèle dans l'industrie du transport aérien, ce qui la place sur un pied d'égalité avec les autres compagnies aériennes mondiales. Ethiopian a également été désignée par SKYTRAX Meilleure Compagnie aérienne en Afrique, Meilleure Classe affaires en Afrique et Meilleure Classe économique en Afrique.



Ethiopian a atteint et dépassé le 100e avion en service au cours de l'année, devenant ainsi la première compagnie aérienne africaine de l'histoire à le faire.

Rappelant la performance exceptionnelle de l'exercice 2017/18, M. Tewolde GebreMariam, DG du groupe Ethiopian Airlines, a déclaré :



« Ce fut une année exceptionnelle pour Ethiopian, avec des performances record dans les domaines financier, opérationnel, commercial et du service à la clientèle. Cette performance historique est d'abord et avant tout due à l'engagement, au travail acharné et à la compétence de mes 16 000 collègues, chacun d'entre eux à tous les échelons de l'entreprise jouant un rôle essentiel dans ce succès.

Je tiens à les remercier pour leur dévouement, leur travail acharné et leur contribution qui ont permis à notre transporteur national de voler haut dans le ciel et de défendre les couleurs de notre pays et de notre continent. Ils sont l'épine dorsale de la compagnie aérienne et les architectes de son succès.

Cette performance est d'autant plus exceptionnelle que l'environnement opérationnel et concurrentiel est très difficile en Afrique, où le prix du kérosène, notre principal facteur de coût, a grimpé en flèche au cours de l'année et est en moyenne 30 % plus cher en Afrique, notre marché domestique, que dans le reste du monde, ce qui place les transporteurs du continent dans une position concurrentielle très défavorable. Ce résultat remarquable a également été obtenu dans un contexte de pénétration agressive des transporteurs étrangers sur le marché africain, l'industrie aérienne africaine prévoyant collectivement des pertes d'argent.

Ces excellents résultats attestent de la fiabilité de notre plan de croissance rapide, rentable et durable, « Vision 2025 ». Au cours du prochain exercice 2018/19, nous avons pour objectif de développer davantage notre réseau, d'introduire un nombre record d’avions modernes et d'améliorer considérablement le service à la clientèle au sol à notre hub principal avec l'ouverture fin 2018 de terminaux aéroportuaires complètement rénovés à Addis-Abeba. »