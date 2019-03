Éthiopie : 157 morts dans un crash d'avion d'Ethiopian Airlines

«Le PDG du groupe qui est actuellement sur le site de l'accident a le regret de confirmer qu'il n'y a pas de survivant», a indiqué la compagnie dans un communiqué, accompagné d'une photo du PDG au milieu d'un cratère provoqué par le crash et parsemé d'effets personnels et de débris. L'avion, un Boeing 737-800 MAX, s'est écrasé près de Bishoftu, à 62 km au sud-est d'Addis-Abeba, six minutes après le décollage, alors que le pilote évoquait des «difficultés» et avait demandé à faire demi-tour.



Les 157 personnes à bord de l'appareil sont originaires de 32 pays. Un centre d'information des passagers et un numéro de téléphone ont été mis en place.