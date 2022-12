AFRIQUE Éthiopie : un don de 13,95 millions $ pour améliorer l’accès à l’eau et les moyens de subsistance à Borana

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 1 Décembre 2022



Le Programme d’aménagement hydraulique résilient pour l’amélioration des moyens de subsistance à Borana vise à améliorer l’accès à l’eau et à l’assainissement résilients aux changements climatiques, intégrés.

Le Conseil d’administration du Fonds africain de développement a approuvé un don de 13,95 millions de dollars à l’Éthiopie pour mettre en œuvre la première phase d’un projet d’amélioration des moyens de subsistance des communautés pastorales des zones arides du pays.



Le Programme d’aménagement hydraulique résilient pour l’amélioration des moyens de subsistance à Borana vise à améliorer l’accès à l’eau et à l’assainissement résilients aux changements climatiques, intégrés et durables, qui tiennent compte de la dimension de genre. La première phase du programme sera axée sur le développement de l’infrastructure des champs de captage et la construction d’un pipeline pour relier un réservoir de stockage d’eau.



Le projet va améliorer l’accès à l’eau dans les districts d’Elweya, de Dubluk et de Yabel, qui couvrent 12 villes et 62 villages pour une population d’environ 308 576 personnes - dont la moitié sont des femmes - et 975 750 têtes de bétail.



Le programme permettra d’améliorer les résultats en matière de santé, de nutrition et de sécurité alimentaire.



La première phase sera mise en œuvre sur quatre ans.



Le Centre mondial pour l’adaptation (GCA) va contribuer à hauteur de 300 000 euros au programme de renforcement de l’adaptation et de la résilience, dans le cadre du Programme d’accélération de l’adaptation en Afrique, mené en partenariat avec la Banque africaine de développement.



Le GCA fournira en outre une assistance technique pour développer une compréhension approfondie des risques liés aux changements climatiques afin d’améliorer la résilience climatique des bassins versants du pays. Elle concevra aussi une stratégie et une approche visant à impliquer les communautés locales. Elle va aussi réaliser une évaluation de la vulnérabilité et de la résilience climatiques des populations comme partie intégrante de l’adaptation au climat.



Le directeur du Département de l’eau et de l’assainissement à la Banque africaine de développement, Osward Chanda, a déclaré : « Cet appui de la Banque africaine de développement est une réponse coordonnée avec le gouvernement éthiopien pour atténuer les défis liés à l’eau, de l’assainissement et aux changements climatiques, pour développer des structures hydrauliques durables et pour améliorer les conditions socio-économiques à Borana.»



Au cours des 15 dernières années, l’Éthiopie a subi huit grandes sécheresses qui ont eu des conséquences désastreuses sur son économie et les moyens de subsistance de sa population, entraînant des migrations forcées et des déplacements des populations et de leur bétail. Les sécheresses dans la région de Borana ont contribué à une recrudescence des conflits violents et des litiges frontaliers, à un déficit d’accès à l’eau potable et à l’assainissement, ce qui engendre des problèmes sanitaires majeurs dans les basses terres éthiopiennes.



Le programme de Borana s’aligne sur la stratégie de la Banque visant à remédier à la fragilité et à renforcer la résilience en Afrique, ainsi que sur sa stratégie en matière de genre, sa stratégie en faveur de l’emploi des jeunes en Afrique, son plan d’action multisectoriel pour la nutrition et sa politique en matière de lutte contre les changements climatiques, qui vise à investir dans des programmes qui renforcent la résilience et l’adaptation aux changements climatiques.





