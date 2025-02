Être locataire avec plusieurs enfants : un défi à N’Djamena

Être locataire à N’Djamena est souvent un véritable défi. De nombreux locataires rencontrent des difficultés avec leurs bailleurs, que ce soit en raison du paiement du loyer ou du nombre d’enfants vivant dans la maison.



Dans ce cas précis, la propriétaire s’est emportée en voyant les enfants de sa locataire se laver dans les toilettes de la maison, alors qu’elle estimait qu’ils devaient le faire à l’extérieur, comme les autres enfants du quartier. Les enfants concernés sont âgés de 16 ans, 14 ans, 8 ans et 5 ans.



Selon la propriétaire, la présence de plusieurs enfants dans une maison locative entraîne des problèmes tels que : Le remplissage rapide des toilettes ; les nuisances sonores dues aux jeux et aux mouvements constants ; les fréquents allers-retours dans la cour, qu’elle juge excessifs.



Sous l’effet de la colère, la bailleuse est allée jusqu’à insulter sa locataire, la traitant de sorcière et de source de problèmes, ce qui a nécessité l’intervention des voisins pour calmer la situation.



Face à ces accusations, la locataire, très mécontente, a répliqué : "C’est ta maison. Si tu ne veux pas que nous y restions, demande-nous simplement de partir, mais ne m’insulte pas."



Elle a dénoncé l’injustice et la méchanceté de sa propriétaire, s’interrogeant sur le traitement réservé à ses enfants :

"Comment veux-tu que des enfants de ces âges se lavent dehors ? N’est-ce pas de la cruauté ?"



Dans plusieurs quartiers de la capitale, les familles nombreuses sont souvent confrontées à des restrictions et à des discriminations de la part de leurs propriétaires, ce qui complique davantage leur recherche de logements adaptés.