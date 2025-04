Enquête Étude Alarmante : Plus de 3 Millions d'enfants décédés en 2022 à cause de la résistance aux antimicrobiens

Alwihda Info | Par ESCMID Global - 14 Avril 2025



Nécessité Urgente de Stratégies Mondiales et Régionales.





Une étude majeure révèle que plus de 3 millions d'enfants sont morts d'infections liées à la résistance aux antimicrobiens en 2022.





L'étude souligne le besoin urgent de stratégies régionales et mondiales pour contrôler la RAM pédiatrique, en particulier dans les régions à forte charge de morbidité telles que l'Asie du Sud-Est et l'Afrique. La résistance aux antimicrobiens constitue une menace grave pour les enfants, qui sont très vulnérables aux infections. L'accès aux nouvelles formulations d'antibiotiques est souvent beaucoup plus limité pour les enfants en raison des retards de développement des produits.





Les données de l'étude montrent que, pour la seule année 2022, plus de 752 000 enfants en Asie du Sud-Est et 659 000 enfants en Afrique sont décédés de complications liées à la résistance aux antimicrobiens. Nombre de ces décès sont liés à l'utilisation d'antibiotiques Watch (médicaments présentant un risque élevé de résistance) et d'antibiotiques Reserve (traitements de dernier recours pour les infections graves et multirésistantes).





Les antibiotiques de veille et de réserve ne sont pas destinés à un traitement de première intention et leur utilisation doit être limitée aux personnes qui en ont besoin afin de préserver leur efficacité et de réduire le développement de la résistance.





Entre 2019 et 2021, l'utilisation des antibiotiques Watch a augmenté de 160 % en Asie du Sud-Est et de 126 % en Afrique. Au cours de la même période, l'utilisation d'antibiotiques de réserve a augmenté de 45 % en Asie du Sud-Est et de 125 % en Afrique.





Au niveau mondial, sur plus de 3 millions de décès d'enfants, 2 millions ont été associés à l'utilisation des antibiotiques Watch et Reserve.





« Si l'augmentation de l'utilisation des antibiotiques Watch et Reserve peut s'avérer nécessaire en réponse à l'augmentation concomitante des infections résistantes aux médicaments, la forte augmentation de l'utilisation de ces médicaments présente plusieurs risques sérieux à long terme », a commenté le professeur Joseph Harwell, co-auteur de l'étude. « Leur utilisation accrue, en particulier en l'absence d'une surveillance attentive, augmente le risque de résistance et limite les options thérapeutiques futures. Si les bactéries développent une résistance à ces antibiotiques, il n'y aura que peu, voire pas du tout, d'alternatives pour traiter les infections multirésistantes ».





Plusieurs facteurs contribuent à la gravité de la RAM dans les pays à revenu faible et intermédiaire, notamment les hôpitaux surpeuplés, les mauvaises conditions sanitaires et les mesures de prévention des infections insuffisantes qui facilitent la propagation d'agents pathogènes résistants dans les établissements de soins de santé et les communautés.





Le professeur Harwell a ajouté : « Les taux de mortalité, qui sont déjà alarmants, continueront d'augmenter de manière significative, en particulier dans les pays à revenu faible ou intermédiaire où l'accès aux traitements alternatifs et aux interventions médicales avancées peut être limité. La résolution de ce problème nécessite une action urgente et coordonnée aux niveaux régional et mondial ».





