Étudiant Tchadien blessé dans une explosion de gaz au Cameroun : un appel à l'aide lancé

Le bureau exécutif de l'AEESTC (Association des Étudiants, élèves et stagiaires Tchadiens du Cameroun) section de Yaoundé 1, souhaite informer la communauté estudiantine de sa section et l'opinion publique de l'accident tragique survenu à l'étudiant Ngueraseme Daradja. Cet étudiant, âgé de 22 ans, est inscrit régulièrement à la faculté des sciences, option biochimie, en première année.



Le samedi 27 mai 2023 à 16h, il a été victime d'une explosion de gaz à son domicile. Suite à cet incident, il a été immédiatement hospitalisé à l'hôpital du tribunal militaire, puis transféré par la suite à l'hôpital central de Yaoundé. Son état de santé est très préoccupant et nécessite un transfert urgent à Douala pour une prise en charge appropriée.



“Face à cette situation critique, nous lançons un appel urgent à toute personne de bonne volonté pour venir en aide à Ngueraseme Daradja dans cette épreuve difficile. Nous sollicitons votre soutien et votre générosité afin de contribuer à son traitement et à sa guérison”, indique le président de l'AEESTC section Yaoundé 1, Abba Issa Fressou.



Pour toute personne désirant apporter son aide, veuillez contacter le bureau exécutif de l'AEESTC section Yaoundé 1 au numéro suivant, en mentionnant le nom Haoua Kouvou : 695777418.