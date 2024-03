INTERVIEW Eugénie Mbainaye : "Le MPS est en train d’aller aux élections, on ne peut faire qu’avec des chevaux qui vont courir"

Alwihda Info | Par Alwihda - 10 Mars 2024



Après une semaine de mission dans sa Province pour restructurer les organes de base du MPS de ladite Province, Eugénie Mbainaye se livre à votre journal pour évaluer sa sortie. Elle évoque les raisons de cette descente et retrace les hauts et les bas qui ont marqué son périple.

Une semaine durant, vous avez effectué une mission dans votre Province du Logone Occidental. Pourquoi cette descente ?



Depuis le 11ème congrès visant à redynamiser le MPS, de nombreux changements ont été opérés. Le MPS a réduit la taille de son Bureau Politique National, passant de 137 à 27 membres, soit une représentation par Province. De même, le nombre de Conseillers Nationaux du Salut, agissant comme députés du parti, a été réduit de 2189 à 489. Il est donc nécessaire pour le MPS de revoir également ses structures de base pour les réorganiser et se préparer à la bataille électorale. Une résolution majeure a été prise lors de ces assises : l'investiture du candidat du MPS pour la prochaine présidentielle. Ainsi, le MPS doit se réorganiser et être prêt à soutenir la campagne de son candidat, Mahamat Idriss Déby Itno. Avec sa maturité politique, le MPS a déjà rassemblé plus de 200 partis politiques et 1000 associations de la société civile pour soutenir sa campagne présidentielle. C'est une véritable force, expliquant ainsi l'essence de notre « Coalition Tchad Uni ». Il est crucial de redynamiser nos bases, de nous organiser et de nous préparer à remporter l'élection présidentielle dès le premier tour.



C'est votre première sortie en tant que membre du BPN provincial. Quel bilan faites-vous ?



(Sourire). Nous avons été accueillis par une marée humaine le 3 mars 2024. C'était visible de tous. Les images parlent d'elles-mêmes. Nous avons été accueillis à plus de 5 km pour notre entrée triomphale dans le périmètre urbain. Cela témoigne du dynamisme du MPS dans le Logone Occidental. Le bilan de ma première sortie est positif, démontrant la maturité politique des membres du MPS dans le Logone Occidental et leur volonté unanime de progresser ensemble pour le développement de la Province.



Certaines langues affirment que le choix du SGP ne fait pas l'unanimité. Autrement dit, qu'il a été imposé. Qu'en est-il ?



Au MPS, le choix ou la désignation du Secrétaire Général Provincial se fait par consensus. La mission qui est arrivée est composée des membres du Conseil National du Salut, de moi-même, membre du Bureau Politique National, et de cinq personnes ressources. Ce travail a été réalisé après une large concertation avec la base, comprenant les Conseils Départementaux, Sous-préfectoraux, voire même des cadres du parti, et d'autres organisations sympathisantes du MPS, avant de statuer sur les candidatures. Bien qu'il y ait eu plusieurs candidatures, nous avons analysé la situation et déterminé le nombre de candidats par Département. Nous avons souhaité une alternance, donc les deux Départements qui ont géré les années précédentes se sont retirés pour céder la place aux deux autres. Nous avons procédé par consensus, et le candidat de Ngourkosso, Mbaibé Mayam Bruno, a été acclamé dans la salle. Nous avons terminé tard, à 2 heures du matin ce jour-là. Comment peut-on dire qu'il a été imposé ? C'est une décision collégiale, et le candidat Bruno a été approuvé à l'unanimité. Certaines personnes se sont retirées parce qu'elles voulaient imposer leurs candidats. Malheureusement, la majorité l'a emporté. Nous nous en tenons à cette décision majoritaire. Si certains pensent qu'ils sont indispensables, ils se trompent. Le temps des arrangements est révolu. Le MPS se prépare pour les élections, et nous devons avancer avec ceux qui sont prêts à courir. Des individus comme Ursules Tourkounda, qui passent leur temps à critiquer, ne peuvent pas dicter leur loi. Le MPS a offert beaucoup à Ursules Tourkounda. Elle a été ministre et maire. Si ces personnes s'acharnent à saboter le MPS, elles devront en rendre compte.

A la veille de l’installation du SGP, certains écrivent que le Logone Occidental boycotte. N’êtes-vous pas inquiété ?



Ce sont toujours des personnes comme Ursule et Mbairam qui corrompent les autres pour écrire que le candidat n’est pas du goût des 4 départements. Mais Bruno n’est pas d’une autre province, il est Ngambaye de Ngourkosso. Ces malheureux ont assisté à l'installation de Bruno. C’est un défi qui a été relevé avec succès. S'ils sont du MPS, qu'ils reviennent sur les rails. Et s'ils sont là pour détruire le MPS, qu'ils sachent que le MPS n’est pas un petit morceau. Ce ne sont pas ces deux-là qui peuvent défier des multitudes de personnes, jamais. Nous leur avons montré qu'ils sont rien.



Quel est votre message à vos camarades et à la population du Logone Occidental à l’approche de la campagne ?



La campagne est déjà sur le point de commencer. Plus besoin de tergiverser. Avec l'accueil massif des Logonais, nous sommes assurés qu'ils sont prêts à nous soutenir pendant cette période. Nous allons fournir encore plus d'efforts pour que tout le monde soit de notre côté. La campagne sera menée comme il se doit. Aujourd'hui, des centaines de femmes s'organisent pour venir me voir. Nous avons le soutien des chefs traditionnels et des organisations de la société civile. Avec cette mobilisation, la coalition Tchad Uni ne doit pas lésiner sur les moyens pour que les choses se déroulent bien. Car qui dit compétition dit moyens.





