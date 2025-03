Eurobond : La Côte d'Ivoire lève 1,75 milliard de dollars avec succès

L'Eurobond émis est libellé en dollars, accompagné d'une couverture de change Euro-Dollar, limitant ainsi l'exposition du pays aux fluctuations de la monnaie américaine. Le taux d'intérêt obtenu s'élève à 6,45%, soit une baisse de 15 points de base par rapport à la précédente émission réalisée en janvier 2024, qui avait un taux de 6,60%. Cela témoigne de la confiance croissante des marchés vis-à-vis du profil de crédit de la Côte d'Ivoire.

Forte Demande des Investisseurs Le succès de cette émission est également illustré par une forte demande des investisseurs, avec un carnet d'ordres atteignant 5,2 milliards de dollars, soit plus de trois fois le montant recherché. Pas moins de 180 investisseurs institutionnels ont pris part à cette opération, qui s'est déroulée en une seule journée, offrant ainsi au pays une protection contre la volatilité des marchés.

Gestion Proactive de la Dette En parallèle, la Côte d'Ivoire a lancé une opération de gestion proactive de sa dette, incluant le rachat partiel de deux Eurobonds : l'Eurobond 2028 pour 300 millions de dollars et l'Eurobond 2032 pour 400 millions de dollars. L'objectif est de réduire progressivement le risque lié au service de la dette et de maintenir un niveau d'endettement modéré.

Un Nouvel Instrument Financier en FCFA Le lendemain de cette performance, le 26 mars, la Côte d'Ivoire a réussi une autre émission obligataire, cette fois-ci libellée en FCFA, pour un montant de 220 milliards de FCFA (environ 335 millions d'euros). Cette opération est une première sur le continent, car elle positionne la Côte d'Ivoire comme le premier pays africain à émettre une obligation libellée dans sa monnaie nationale sur les marchés internationaux.