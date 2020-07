Euromoney « Best Bank in Mauritius Award 2020 »

Sept à la suite ! Pour la septième année consécutive, la MCB (https://www.MCB.mu/en/) a raflé le titre de Best Bank in Mauritius décerné par le magazine Euromoney. Les « Awards for Excellence » sont les récompenses prisées par les banques et les banquiers qui ont de l’importance. Elles existent depuis 1992 et ont été les premières de leur genre dans l’industrie bancaire.

Expliquant les raisons de cette récompense, Louis Bowman, editor à Euromoney Magazine explique : « Tout en étant une banque locale, la MCB a été en mesure d'étendre ses opérations en Afrique et conserve une solide position de capital et de financement après avoir levé l’année dernière USD 800 millions dans le cadre d’un prêt à terme syndiqué sur les marchés internationaux de la dette. La banque a aussi mis en oeuvre un programme de transformation numérique et a amélioré son service JuicebyMCB qui a vu 85 000 utilisateurs supplémentaires au cours de la période sous revue ».

Alain Law Min, Chief Executive – MCB Ltd : « Pour la septième année de suite, la MCB a reçu l’Euromoney Awards for Excellence : Best Bank in Mauritius. Cette consécration internationale est un témoignage conséquent de nos solides fondamentaux financiers et de notre engagement continu afin d’offrir des produits et services de qualité à nos clients et de les soutenir, dans un contexte difficile engendré par la Covid-19. Ce titre vient aussi démontrer que nous sommes une institution reconnue et respectée sur le plan régional et international. Je dédie cette distinction à tous nos clients ainsi qu’à nos employés, sans qui cette réussite n’aurait pas été possible d’année en année ».

Source : https://www.africa-newsroom.com/press/euromoney-aw...