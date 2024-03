Evariste Ngarlem Tolde : "On peut être inquiet pour la stabilité du Tchad"

Selon l'enseignant-chercheur, "ce n'est pas seulement la publication de la liste des candidats retenus qui peut inquiéter, c'est même le processus engagé qui inquiète."



"Un processus biaisé depuis la mise en place des organes qui ont la charge du processus électoral, notamment l'ANIE et le Conseil constitutionnel qui viennent de faire leurs preuves. On peut être inquiet pour la stabilité du Tchad, car si c'est ainsi que le Conseil constitutionnel doit agir pour trancher, il sera difficile de faire confiance à une telle structure et sa crédibilité est déjà entamée. C'est pourquoi aujourd'hui, la stabilité du pays prendra un sacré coup", a déclaré à Alwihda info, Evariste Ngarlem Tolde.